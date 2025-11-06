HelloFresh Aktienkurs sinkt weiter - 06.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die HelloFresh Aktie. Mit einer Performance von -11,10 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die HelloFresh Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -31,22 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die HelloFresh Aktie damit um -14,60 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,94 %. Im Jahr 2025 gab es für HelloFresh bisher ein Minus von -45,65 %.

HelloFresh Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,60 % 1 Monat -11,94 % 3 Monate -31,22 % 1 Jahr -37,69 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HelloFresh Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der HelloFresh Aktie, die durch einen Short Report von Grizzly Research belastet ist. Viele Nutzer halten den Report für schwach und veraltet, was zu der Annahme führt, dass die Aktie nach einem Rückgang von bis zu 15% wieder steigen könnte. Es wird spekuliert, dass die Verkäufe von Grizzly Research den Kurs gedrückt haben und eine Erholung wahrscheinlich ist.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HelloFresh eingestellt.

Informationen zur HelloFresh Aktie

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 983,72 Mio. wert.

Nach dem Bericht von Grizzly Research bricht die Aktie um bis zu 13 Prozent ein. Der Shortseller wirft CEO Richter riskante Kredite und Selbstbereicherung vor – und sieht Hellofresh kurz vor dem Kollaps.

Der Dax ist nach der späten Aufholjagd zur Wochenmitte am Donnerstag moderat unter Druck geraten. In der ersten Handelsstunde sank der deutsche Leitindex um 0,29 Prozent auf 23.981 Punkte. Damit setzte sich die Hängepartie der vergangenen Wochen …

Die kräftigen Kursverluste von Hellofresh vom Vortag haben sich am Donnerstag ausgeweitet. Auslöser der prozentual zweistelligen Verluste war eine sogenannte Short-Attacke eines spekulativen Anlegers. Sogenannte Short-Seller verkaufen geliehene …

HelloFresh Aktie jetzt kaufen?

Ob die HelloFresh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HelloFresh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.