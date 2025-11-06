Rekordjagd von Heidelberg Materials endet vorerst

Am Vortag hatten sich die Papiere dem Rekordhoch von August bei 212,20 Euro stark angenähert. Anleger könnten hier nun aber Gewinne einstreichen, nachdem der Kurs seit Jahresbeginn um mehr als 70 Prozent gestiegen war.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mit Kursverlusten haben Heidelberg Materials am Donnerstag auf den Quartalsbericht des Unternehmens reagiert. Am Vormittag büßten die Papiere 3,3 Prozent auf gut 200 Euro ein und brachen damit die jüngste Rekordjagd zunächst ab.

Der Baustoffkonzern hat im dritten Jahresviertel Umsatz und operativen Gewinn gesteigert. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,9 Prozent auf gut 5,8 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um 4,8 Prozent auf knapp 1,2 Milliarden zu. Damit traf das Unternehmen in etwa die Erwartungen der Analysten.

Analyst Anthony Codling von der Bank RBC attestierte dem Baustoffhersteller denn auch ein solides Quartal. Der Mittelwert der für 2025 in Aussicht gestellten Gewinnspanne (Ebitda) decke sich mit der Konsensschätzung. In den verschiedenen Regionen habe sich das Unternehmen ähnlich entwickelt wie die Wettbewerber. Holcim habe sich allerdings in den Schwellenländern besser geschlagen./bek/mne/stk





Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,76 % und einem Kurs von 199,8 auf Tradegate (06. November 2025, 11:18 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +1,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,08 %. Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 35,62 Mrd.. Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 229,67EUR. Von den letzten 9 Analysten der Heidelberg Materials Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 244,00EUR was eine Bandbreite von +2,53 %/+22,03 % bedeutet.



