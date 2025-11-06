Suss Microtec verblüfft die Anleger mit Optimismus - Kursrally

Nachdem der Halbleiterzulieferer vor wenigen Tagen erst den Ausblick gesenkt hatte, rechnet das Unternehmen nun im vierten Quartal mit einer sehr deutlichen Belebung. Dies sagte Unternehmenschef Burkhardt Frick laut Mitteilung mit Blick auf die Auftragslage.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Suss Microtec haben am Donnerstag nach optimistischeren Tönen zur Geschäftsentwicklung ihren Kursrutsch von Ende Oktober etwas abgefedert. Sie stiegen am Vormittag an der Spitze im Nebenwerteindex SDax um 18 Prozent auf 31,48 Euro.

Für Marktteilnehmer kommt das überraschend, auch weil im Zuge der Prognosesenkung vor wenigen Tagen erst von einem "wenig dynamischen Auftragseingang" im dritten Quartal die Rede gewesen war. Der Aktienkurs war daraufhin um gut ein Viertel eingebrochen. Mit dem Kursplus am Donnerstag holten Suss Microtec einen Teil dieser Verluste auf. Um die Kurslücke zu schließen, müssten die Titel allerdings bis auf gut 36 Euro zulegen.

Die hohen Kursausschläge an diesem Donnerstag passen ins Bild einer insgesamt sehr sprunghaften Kursentwicklung in diesem Jahr, in dem Anleger mit Suss Microtec gut 35 Prozent verloren haben. Damit zählen die Papiere zu den schwächsten im SDax./ajx/bek/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 16.102 auf Ariva Indikation (06. November 2025, 11:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um -0,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,66 %. Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 604,05 Mio.. SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -5,66 %/+88,68 % bedeutet.



