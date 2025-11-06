AKTIE IM FOKUS
Suss Microtec verblüfft die Anleger mit Optimismus - Kursrally
- Suss Microtec-Aktien steigen um 18% auf 31,48 Euro.
- Optimistische Geschäftsentwicklung überrascht Marktteilnehmer.
- Aktienkurs muss auf 36 Euro steigen, um Verluste auszugleichen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Suss Microtec haben am Donnerstag nach optimistischeren Tönen zur Geschäftsentwicklung ihren Kursrutsch von Ende Oktober etwas abgefedert. Sie stiegen am Vormittag an der Spitze im Nebenwerteindex SDax um 18 Prozent auf 31,48 Euro.
Nachdem der Halbleiterzulieferer vor wenigen Tagen erst den Ausblick gesenkt hatte, rechnet das Unternehmen nun im vierten Quartal mit einer sehr deutlichen Belebung. Dies sagte Unternehmenschef Burkhardt Frick laut Mitteilung mit Blick auf die Auftragslage.
Für Marktteilnehmer kommt das überraschend, auch weil im Zuge der Prognosesenkung vor wenigen Tagen erst von einem "wenig dynamischen Auftragseingang" im dritten Quartal die Rede gewesen war. Der Aktienkurs war daraufhin um gut ein Viertel eingebrochen. Mit dem Kursplus am Donnerstag holten Suss Microtec einen Teil dieser Verluste auf. Um die Kurslücke zu schließen, müssten die Titel allerdings bis auf gut 36 Euro zulegen.
Die hohen Kursausschläge an diesem Donnerstag passen ins Bild einer insgesamt sehr sprunghaften Kursentwicklung in diesem Jahr, in dem Anleger mit Suss Microtec gut 35 Prozent verloren haben. Damit zählen die Papiere zu den schwächsten im SDax./ajx/bek/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 16.102 auf Ariva Indikation (06. November 2025, 11:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um -0,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,66 %.
Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 604,05 Mio..
SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -5,66 %/+88,68 % bedeutet.
Was rauchen die da eigentlich bei der IR? Selten so eine dilettantische Arbeit gesehen. Innerhalb von sieben Handelstagen durch eigene Meldungen erst 27% Kursverlust und dann 16% Kursplus produziert. Chapeau! Hätte man nicht die erste Meldung gleichzeitig mit der Belebung des AE kommunizieren können? Oder sind die Kundenanfragen erst gestern Nachmittag reingeflattert? Wahnsinn.
27. Okt 2025:
„Angesichts eines auch im dritten Quartal 2025 mit 70,0 Mio. € wenig dynamischen Auftragseingangs wird der Vorstand zeitnah außerdem über geeignete Maßnahmen zur nachhaltigen Senkung der Kostenbasis beraten.“ Und „Da im vierten Quartal nicht von einer substanziellen Verbesserung der Margenentwicklung ausgegangen werden kann (...)“
06. Nov 2025:
„SUSS erwartet deutliche Belebung beim Auftragseingang im vierten Quartal“ und „Im vierten Quartal rechnen wir auf Basis konkreter Kundenanfragen nun aber mit einer sehr deutlichen Belebung“
|09:29:18
|- 30,44
|- 158
|09:29:18
|- 30,44
|- 42
Muss ich leider mitnehmen - Cash für die Quartalszahlen mit Gewinnwarnung - Heute Lanxess Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/lick.gif
ich denke fortgeschrittene Vertragsverhandlungen mit einem großen Kunden.
aus dem News gibts interessante Details aus den Samsung Zahlen.
ich glaube nicht an Zufälle..
https://www.reuters.com/world/china/samsung-electronics-q3-profit-jumps-32-conventional-chip-boom-2025-10-30/