    Kaum ein Konzern zahlt existenzsichernde Löhne

    Berlin (ots) -

    - Die Berlin School of Business and Innovation (BSBI) untersucht 219
    Modekonzerne aus 28 Ländern - mit Fokus auf Transparenz und faire Löhne
    - USA sind Spitzenreiter mit 68 Modekonzernen, gefolgt von Großbritannien und
    Italien
    - 213 von 219 Konzernen zahlen keine existenzsichernden Löhne

    Verbraucher*innen legen weltweit immer mehr Wert auf nachhaltige Mode - auch in
    Deutschland. Laut dem Mintel Report (https://store.mintel.com/report/germany-sus
    tainability-in-fashion-market-report?utm_source=) "Germany Sustainable Fashion
    Market 2024" fordern 40 Prozent der Deutschen mehr Transparenz über den gesamten
    Produktlebenszyklus. Vor allem jüngere Konsument*innen setzen Nachhaltigkeit
    deutlich höher auf ihre Agenda. Vor diesem Hintergrund hat die Berlin School of
    Business and Innovation (BSBI) (https://www.berlinsbi.com/de) die globale
    Modebranche unter die Lupe genommen - mit ernüchterndem Ergebnis: Trotz
    wachsender Erwartungen der Konsument*innen, zahlen fast alle großen Konzerne
    ihren Arbeitnehmenden keinen existenzsichernden Lohn und legen nur unzureichend
    offen, wo und unter welchen Bedingungen ihre Produkte hergestellt werden.

    USA dominieren die Modebranche, Deutschland bewegt sich im Mittelfeld

    Mit 68 Modekonzernen führen die USA das globale Ranking an, gefolgt von
    Großbritannien (25), Italien (21), Frankreich (18) und Deutschland (17). Länder
    wie Belgien, Dänemark, Finnland oder Irland stellen dagegen jeweils lediglich
    eine Marke.

    Existenzsichernde Löhne bleiben die Ausnahme

    Besonders alarmierend: 213 von 219 Modekonzernen zahlen nachweislich keine
    existenzsichernden Löhne (Kategorie E). Lediglich sechs Unternehmen - darunter
    Marken aus den USA, Großbritannien, Deutschland und den Niederlanden - schaffen
    es in die Kategorie D (1-25 Prozent der Beschäftigten erhalten einen Living
    Wage). Keiner der Konzerne erreicht die Kategorien A bis C. Zwar haben sich 58
    Unternehmen öffentlich verpflichtet, existenzsichernde Löhne einzuführen,
    konkrete Aktionspläne liegen jedoch nur bei fünf Marken vor. Noch seltener ist
    die Offenlegung von Gewerkschaftsfreiheit und Tarifbindung: Lediglich 20
    Konzerne veröffentlichen hierzu Daten - vier davon aus Deutschland. Damit zeigt
    die deutsche Modebranche bei der Transparenz zumindest erste Fortschritte im
    Vergleich zu vielen anderen Ländern.

    "Die Modebranche lebt von Kreativität und globalem Einfluss, doch sie wird ihrer
    grundlegendsten Verantwortung - der Gewährleistung fairer und menschenwürdiger
    Löhne für Arbeitnehmer - weiterhin nicht gerecht. Die Zahlung existenzsichernder
    Löhne ist kein Luxus, sondern die Grundlage ethischer Geschäftspraktiken. In
    Europa nimmt Deutschland eine klare Führungsrolle ein, nicht nur durch seine
