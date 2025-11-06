Kaum ein Konzern zahlt existenzsichernde Löhne

Berlin (ots) -



- Die Berlin School of Business and Innovation (BSBI) untersucht 219

Modekonzerne aus 28 Ländern - mit Fokus auf Transparenz und faire Löhne

- USA sind Spitzenreiter mit 68 Modekonzernen, gefolgt von Großbritannien und

Italien

- 213 von 219 Konzernen zahlen keine existenzsichernden Löhne



Verbraucher*innen legen weltweit immer mehr Wert auf nachhaltige Mode - auch in

Deutschland. Laut dem Mintel Report (https://store.mintel.com/report/germany-sus

tainability-in-fashion-market-report?utm_source=) "Germany Sustainable Fashion

Market 2024" fordern 40 Prozent der Deutschen mehr Transparenz über den gesamten

Produktlebenszyklus. Vor allem jüngere Konsument*innen setzen Nachhaltigkeit

deutlich höher auf ihre Agenda. Vor diesem Hintergrund hat die Berlin School of

Business and Innovation (BSBI) (https://www.berlinsbi.com/de) die globale

Modebranche unter die Lupe genommen - mit ernüchterndem Ergebnis: Trotz

wachsender Erwartungen der Konsument*innen, zahlen fast alle großen Konzerne

ihren Arbeitnehmenden keinen existenzsichernden Lohn und legen nur unzureichend

offen, wo und unter welchen Bedingungen ihre Produkte hergestellt werden.









Mit 68 Modekonzernen führen die USA das globale Ranking an, gefolgt von

Großbritannien (25), Italien (21), Frankreich (18) und Deutschland (17). Länder

wie Belgien, Dänemark, Finnland oder Irland stellen dagegen jeweils lediglich

eine Marke.



Existenzsichernde Löhne bleiben die Ausnahme



Besonders alarmierend: 213 von 219 Modekonzernen zahlen nachweislich keine

existenzsichernden Löhne (Kategorie E). Lediglich sechs Unternehmen - darunter

Marken aus den USA, Großbritannien, Deutschland und den Niederlanden - schaffen

es in die Kategorie D (1-25 Prozent der Beschäftigten erhalten einen Living

Wage). Keiner der Konzerne erreicht die Kategorien A bis C. Zwar haben sich 58

Unternehmen öffentlich verpflichtet, existenzsichernde Löhne einzuführen,

konkrete Aktionspläne liegen jedoch nur bei fünf Marken vor. Noch seltener ist

die Offenlegung von Gewerkschaftsfreiheit und Tarifbindung: Lediglich 20

Konzerne veröffentlichen hierzu Daten - vier davon aus Deutschland. Damit zeigt

die deutsche Modebranche bei der Transparenz zumindest erste Fortschritte im

Vergleich zu vielen anderen Ländern.



"Die Modebranche lebt von Kreativität und globalem Einfluss, doch sie wird ihrer

grundlegendsten Verantwortung - der Gewährleistung fairer und menschenwürdiger

Löhne für Arbeitnehmer - weiterhin nicht gerecht. Die Zahlung existenzsichernder

Löhne ist kein Luxus, sondern die Grundlage ethischer Geschäftspraktiken. In

Europa nimmt Deutschland eine klare Führungsrolle ein, nicht nur durch seine Seite 1 von 3 Seite 2 ►





