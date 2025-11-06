Modebranche im Check
Kaum ein Konzern zahlt existenzsichernde Löhne
Berlin (ots) -
- Die Berlin School of Business and Innovation (BSBI) untersucht 219
Modekonzerne aus 28 Ländern - mit Fokus auf Transparenz und faire Löhne
- USA sind Spitzenreiter mit 68 Modekonzernen, gefolgt von Großbritannien und
Italien
- 213 von 219 Konzernen zahlen keine existenzsichernden Löhne
Verbraucher*innen legen weltweit immer mehr Wert auf nachhaltige Mode - auch in
Deutschland. Laut dem Mintel Report (https://store.mintel.com/report/germany-sus
tainability-in-fashion-market-report?utm_source=) "Germany Sustainable Fashion
Market 2024" fordern 40 Prozent der Deutschen mehr Transparenz über den gesamten
Produktlebenszyklus. Vor allem jüngere Konsument*innen setzen Nachhaltigkeit
deutlich höher auf ihre Agenda. Vor diesem Hintergrund hat die Berlin School of
Business and Innovation (BSBI) (https://www.berlinsbi.com/de) die globale
Modebranche unter die Lupe genommen - mit ernüchterndem Ergebnis: Trotz
wachsender Erwartungen der Konsument*innen, zahlen fast alle großen Konzerne
ihren Arbeitnehmenden keinen existenzsichernden Lohn und legen nur unzureichend
offen, wo und unter welchen Bedingungen ihre Produkte hergestellt werden.
USA dominieren die Modebranche, Deutschland bewegt sich im Mittelfeld
Mit 68 Modekonzernen führen die USA das globale Ranking an, gefolgt von
Großbritannien (25), Italien (21), Frankreich (18) und Deutschland (17). Länder
wie Belgien, Dänemark, Finnland oder Irland stellen dagegen jeweils lediglich
eine Marke.
Existenzsichernde Löhne bleiben die Ausnahme
Besonders alarmierend: 213 von 219 Modekonzernen zahlen nachweislich keine
existenzsichernden Löhne (Kategorie E). Lediglich sechs Unternehmen - darunter
Marken aus den USA, Großbritannien, Deutschland und den Niederlanden - schaffen
es in die Kategorie D (1-25 Prozent der Beschäftigten erhalten einen Living
Wage). Keiner der Konzerne erreicht die Kategorien A bis C. Zwar haben sich 58
Unternehmen öffentlich verpflichtet, existenzsichernde Löhne einzuführen,
konkrete Aktionspläne liegen jedoch nur bei fünf Marken vor. Noch seltener ist
die Offenlegung von Gewerkschaftsfreiheit und Tarifbindung: Lediglich 20
Konzerne veröffentlichen hierzu Daten - vier davon aus Deutschland. Damit zeigt
die deutsche Modebranche bei der Transparenz zumindest erste Fortschritte im
Vergleich zu vielen anderen Ländern.
"Die Modebranche lebt von Kreativität und globalem Einfluss, doch sie wird ihrer
grundlegendsten Verantwortung - der Gewährleistung fairer und menschenwürdiger
Löhne für Arbeitnehmer - weiterhin nicht gerecht. Die Zahlung existenzsichernder
Löhne ist kein Luxus, sondern die Grundlage ethischer Geschäftspraktiken. In
Europa nimmt Deutschland eine klare Führungsrolle ein, nicht nur durch seine
