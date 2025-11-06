Rational überzeugt mit stabilem Wachstum: Aktie legt mehr als 6 Prozent zu

Die Aktie hatte es im laufenden Jahr bisher nicht leicht, seit Jahresanfang liegen die Papiere rund 20 Prozent im Minus. In den Jahren vor der Corona-Pandemie galt die Aktie lange als wachstumsstarkes Qualitätsunternehmen, das als Weltmarktführer in seiner Branche einen festen Platz in vielen Depots hat. In den vergangenen Jahren ging es für die Aktie allerdings deutlich volatiler zu.

Sowohl Umsatz als auch Ergebnis lagen im Rahmen der Marktschätzungen, doch der operative Gewinn (EBIT) sowie der Nettogewinn übertrafen die Prognosen um rund 4 Prozent. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um etwa 6 Prozent und lag damit leicht über den Konsensschätzungen. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz insgesamt um 5 Prozent auf 918 Millionen Euro. Im gleichen Zeitraum kletterte das operative Ergebnis um drei Prozent auf über 234 Millionen Euro.

Nach den Zahlen am Donnerstag hoffen Anleger und Analysten, dass die Aktie sich in den kommenden Monaten wieder nach oben orientiert. Die Quartalszahlen machen Hoffnung. Treiber war einmal mehr das starke Auslandsgeschäft: Besonders in Deutschland und Lateinamerika konnte Rational zulegen, während Nordamerika erstmals in diesem Jahr leicht hinter den Erwartungen zurückblieb. Das Kernprodukt iCombi, das 88 Prozent des Umsatzes ausmacht, entwickelte sich planmäßig, während das Kochsystem iVario mit einem Plus von rund 2 Prozent besser abschnitt.

Die EBIT-Marge erreichte 25,9 Prozent – höher als die erwarteten 25 Prozent – dank niedrigerer Betriebskosten. Die Bruttomarge fiel mit 58,1 Prozent leicht schwächer aus, blieb aber im historischen Rahmen.

An der Prognose hält das Unternehmen fest: Für das Gesamtjahr rechnet Rational weiterhin mit einem mittleren einstelligen Umsatzwachstum und einer EBIT-Marge von 25 bis 26 Prozent. Jefferies erwartet, dass Anleger die Zahlen positiv aufnehmen, da das organische Wachstum von 8 bis 9 Prozent und die stabile Marge Vertrauen schaffen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,22 % und einem Kurs von 657,5EUR auf Tradegate (06. November 2025, 11:21 Uhr) gehandelt.





