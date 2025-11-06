    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRational AktievorwärtsNachrichten zu Rational

    Findet die Aktie ihren Boden?

    397 Aufrufe 397 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rational überzeugt mit stabilem Wachstum: Aktie legt mehr als 6 Prozent zu

    Der bayerische Profiküchenspezialist Rational hat im dritten Quartal 2025 solide Zahlen vorgelegt – und die Erwartungen beim Gewinn klar übertroffen. Anleger feiern das mit deutlichen Kursgewinnen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Rational übertrifft Gewinnprognosen um 4 Prozent.
    • Umsatz steigt um 6 Prozent, leicht über Erwartungen.
    • Anleger hoffen auf Kursgewinne nach Quartalszahlen.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Findet die Aktie ihren Boden? - Rational überzeugt mit stabilem Wachstum: Aktie legt mehr als 6 Prozent zu
    Foto: picture alliance / ANP | Levin den Boer

    Sowohl Umsatz als auch Ergebnis lagen im Rahmen der Marktschätzungen, doch der operative Gewinn (EBIT) sowie der Nettogewinn übertrafen die Prognosen um rund 4 Prozent. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um etwa 6 Prozent und lag damit leicht über den Konsensschätzungen. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz insgesamt um 5 Prozent auf 918 Millionen Euro. Im gleichen Zeitraum kletterte das operative Ergebnis um drei Prozent auf über 234 Millionen Euro.

    Die Aktie hatte es im laufenden Jahr bisher nicht leicht, seit Jahresanfang liegen die Papiere rund 20 Prozent im Minus. In den Jahren vor der Corona-Pandemie galt die Aktie lange als wachstumsstarkes Qualitätsunternehmen, das als Weltmarktführer in seiner Branche einen festen Platz in vielen Depots hat. In den vergangenen Jahren ging es für die Aktie allerdings deutlich volatiler zu.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rational AG!
    Long
    616,23€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 11,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    713,02€
    Basispreis
    0,52
    Ask
    × 10,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Rational

    +7,35 %
    -0,63 %
    -9,10 %
    -7,57 %
    -28,71 %
    +22,37 %
    -6,35 %
    +69,52 %
    +1.603,85 %
    ISIN:DE0007010803WKN:701080

    Nach den Zahlen am Donnerstag hoffen Anleger und Analysten, dass die Aktie sich in den kommenden Monaten wieder nach oben orientiert. Die Quartalszahlen machen Hoffnung. Treiber war einmal mehr das starke Auslandsgeschäft: Besonders in Deutschland und Lateinamerika konnte Rational zulegen, während Nordamerika erstmals in diesem Jahr leicht hinter den Erwartungen zurückblieb. Das Kernprodukt iCombi, das 88 Prozent des Umsatzes ausmacht, entwickelte sich planmäßig, während das Kochsystem iVario mit einem Plus von rund 2 Prozent besser abschnitt.

    Die EBIT-Marge erreichte 25,9 Prozent – höher als die erwarteten 25 Prozent – dank niedrigerer Betriebskosten. Die Bruttomarge fiel mit 58,1 Prozent leicht schwächer aus, blieb aber im historischen Rahmen.

    An der Prognose hält das Unternehmen fest: Für das Gesamtjahr rechnet Rational weiterhin mit einem mittleren einstelligen Umsatzwachstum und einer EBIT-Marge von 25 bis 26 Prozent. Jefferies erwartet, dass Anleger die Zahlen positiv aufnehmen, da das organische Wachstum von 8 bis 9 Prozent und die stabile Marge Vertrauen schaffen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,22 % und einem Kurs von 657,5EUR auf Tradegate (06. November 2025, 11:21 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Findet die Aktie ihren Boden? Rational überzeugt mit stabilem Wachstum: Aktie legt mehr als 6 Prozent zu Der bayerische Profiküchenspezialist Rational hat im dritten Quartal 2025 solide Zahlen vorgelegt – und die Erwartungen beim Gewinn klar übertroffen. Anleger feiern das mit deutlichen Kursgewinnen.