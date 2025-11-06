Polarise erweitert sein AI Factory Portfolio in Deutschland mit neuem Rechenzentrum in München

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    Paderborn (ots) -

    - Neues Rechenzentrum entsteht in München
    - Polarise baut und betreibt die spezialisierte Infrastruktur für KI-Server
    - Deutsche Telekom errichtet auf dieser Grundlage die deutsche "Industrial AI
    Cloud''

    Polarise ist Infrastruktur-Partner für den Bau eines neuen, hoch-spezialisierten
    Rechenzentrums für Künstliche Intelligenz (auch als "KI-Fabrik'' bzw. "AI
    Factory" bezeichnet) in München. Vom Konzept über die hochdichte
    Energieversorgung und dem KI-zentrierten Design bis ans Rack ist Polarise für
    die spezialisierte Infrastruktur des Rechenzentrums verantwortlich. Dieses wird
    zukünftig eine sichere, skalierbare und energieeffiziente Infrastruktur für die
    souveräne Nutzung von KI durch deutsche und europäische Industrie bereitstellen:
    Die Deutsche Telekom nutzt die bereits im Bau befindliche AI Factory als
    Grundlage für die Industrial AI Cloud.

    "Damit entsteht eine der leistungsstärksten KI-Infrastrukturen Deutschlands
    direkt im Herzen Münchens, Jahre vor vergleichbaren Projekten in anderen Teilen
    Deutschlands", sagt Michel Boutouil, CEO von Polarise.

    Polarise greift bei der Planung und Umsetzung auf seine gesamte Erfahrung in der
    Bereitstellung souveräner KI-Infrastrukturen in ganz Europa zurück. Eine
    ähnliche Anlage wurde erst kürzlich in Oslo errichtet. Weitere KI-Fabriken des
    Unternehmens sind in Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen geplant oder bereits
    im Bau.

    "Wir können nicht darauf warten, dass die von der EU angekündigten Gigafactories
    errichtet werden'', ergänzt Boutouil. "Der Wettlauf um KI wird bereits heute -
    im Jahr 2025 - entschieden, nicht erst in zwei oder drei Jahren. Es besteht
    dringender Handlungsbedarf."

    Polarise setzt daher auf ein agiles wie ressourcenschonendes Konzept: Die
    Wiederverwendung existierender Infrastrukturen in Verbindung mit Polarise' "AI
    Pods" (man denke an ein kleines Rechenzentrum innerhalb eines Rechenzentrums)
    ermöglicht die rasche Implementierung der benötigten Rechenleistung bei
    gleichzeitiger Einsparung extensiver und zeitaufwendiger Neubauten. So entsteht
    eine hoch skalierbare Infrastruktur, die auf die extrem energiedichten
    Anforderungen von KI ausgelegt ist. Auch die von den KI-Servern erzeugte Abwärme
    wird wiederverwendet. Analog zu der bestehenden Anlage in Oslo, bei der die
    Abwärme zur Heizung des nahegelegenen internationalen Flughafens genutzt wird,
    wird auch hier an einem entsprechenden Fernwärmekonzept gearbeitet.

    Das geplante Rechenzentrum wird dabei in Rekordzeit erbaut: Bereits Anfang des
    neuen Jahres werden erste Hochleistungs-KI-Chips durch die Telekom für die
    Industrial AI Cloud in Betrieb genommen.

    Mehr zur Industrial AI Cloud der Deutschen Telekom: https://www.telekom.com/de/m
    edien/medieninformationen/detail/ki-souveraenitaet-fuer-deutschland-und-europa-1
    098686

    Über Polarise

    Polarise ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den
    Betrieb souveräner KI-Fabriken in Deutschland und Europa spezialisiert hat.
    Diese hochmodernen Rechenzentren bieten überlegene Rechenleistung und sind
    speziell auf die Anforderungen der KI-Branche zugeschnitten. Mit dem Fokus auf
    europäische Datenhoheit und Nachhaltigkeit setzt Polarise neue Maßstäbe im
    Bereich der digitalen Infrastruktur und Künstlichen Intelligenz.
    http://www.polarise.eu

    Pressekontakt:

    Marc Gazivoda
    Chief Marketing Officer
    mailto:m.gazivoda@polarise.eu

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181359/6152579
    OTS: Polarise GmbH


