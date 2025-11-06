Landwirtschaft der Extraklasse in Hannover (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Frankfurt (ots) - AGRITECHNICA, die größte Landtechnikmesse der Welt, bietet
    alle zwei Jahre Einblicke in die neusten Innovationen und Trends der
    Landwirtschaft. Nun findet die Messe vom 9. bis 15. November 2025 wieder in
    Hannover statt. Die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) als Veranstalter
    rechnet mit rund 2.800 Ausstellern und 430.000 Besuchern.

    Unkrautbekämpfung mithilfe von KI, autonome Feldroboter, Traktoren der
    Extraklasse... Die professionelle Landwirtschaft von heute ist längst im
    digitalen Zeitalter angekommen. Gleichzeitig gibt es auf dem Weg der digitalen
    und nachhaltigen Transformation der Landwirtschaft noch offene Fragen. Unter dem
    Leitthema "Touch Smart Efficiency" adressiert die Messe u.a. die
    Interoperabilität digitaler Lösungen unterschiedlicher Hersteller sowie die
    Vernetzung unterschiedlicher Datensätze für eine standortoptimierte Nutzung
    modernster Technologien und bietet modernste Technologien zum Anfassen -
    praxisnah und interaktiv.

    Mit Ausstellern aus 52 Ländern untermauert die Agritechnica ihren Status als
    Weltleitmesse für Landtechnik: Sie gilt als Dreh- und Angelpunkt für
    Investitionsentscheidungen internationaler Branchenprofis und bestimmt somit die
    Entwicklung, die die globale Landwirtschaft in Zukunft nehmen wird, maßgeblich
    mit. Hier sind alle global operierenden Landtechnikunternehmen vertreten.

    Spotlight auf KI und die Digitalisierung der Landwirtschaft

    Passend zum Leitthema feiert in diesem Jahr das "Digital Farm Center" auf der
    AGRITECHNICA Premiere. In Halle 21 können sich Fachbesucher umfassend über die
    neuesten Entwicklungen in Automatisierung, Digitalisierung, Robotik und
    Künstlicher Intelligenz informieren. Begleitend dazu bietet das Fachprogramm auf
    der Agritechnica Informationen zu hochpräzisen Pflanzenschutztechnik mithilfe
    von KI-Algorithmen, Praxiserfahrungen zum Einsatz autonomer Feldroboter oder
    auch die Auswirkungen des europäischen Data Act auf die landwirtschaftliche
    Praxis.

    Technologische Entwicklungen in der Landtechnik von der Agrar-Elektronik über
    Vernetzung und Automatisierung bis hin zu innovativen Antriebstechnologien sind
    Thema im Bereich der Partnermesse "SYSTEMS & COMPONENTS". Die Entwicklung von
    angepassten Batteriesystemen für E-Mobilität im Landwirtschaftssektor ist eine
    der Fragestellungen, die hier adressiert wird.

    Elementare Grundvoraussetzung für eine leistungsstarke und zugleich nachhaltige
    Landwirtschaft ist der gesunde Boden. Das Themen-Spotlight "Soil Health" widmet
    sich passend dazu innovativen Konzepten zur Stärkung der Bodenbiodiversität.

