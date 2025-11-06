Landwirtschaft der Extraklasse in Hannover (FOTO)

Frankfurt (ots) - AGRITECHNICA, die größte Landtechnikmesse der Welt, bietet

alle zwei Jahre Einblicke in die neusten Innovationen und Trends der

Landwirtschaft. Nun findet die Messe vom 9. bis 15. November 2025 wieder in

Hannover statt. Die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) als Veranstalter

rechnet mit rund 2.800 Ausstellern und 430.000 Besuchern.



Unkrautbekämpfung mithilfe von KI, autonome Feldroboter, Traktoren der

Extraklasse... Die professionelle Landwirtschaft von heute ist längst im

digitalen Zeitalter angekommen. Gleichzeitig gibt es auf dem Weg der digitalen

und nachhaltigen Transformation der Landwirtschaft noch offene Fragen. Unter dem

Leitthema "Touch Smart Efficiency" adressiert die Messe u.a. die

Interoperabilität digitaler Lösungen unterschiedlicher Hersteller sowie die

Vernetzung unterschiedlicher Datensätze für eine standortoptimierte Nutzung

modernster Technologien und bietet modernste Technologien zum Anfassen -

praxisnah und interaktiv.





Mit Ausstellern aus 52 Ländern untermauert die Agritechnica ihren Status als

Weltleitmesse für Landtechnik: Sie gilt als Dreh- und Angelpunkt für

Investitionsentscheidungen internationaler Branchenprofis und bestimmt somit die

Entwicklung, die die globale Landwirtschaft in Zukunft nehmen wird, maßgeblich

mit. Hier sind alle global operierenden Landtechnikunternehmen vertreten.



Spotlight auf KI und die Digitalisierung der Landwirtschaft



Passend zum Leitthema feiert in diesem Jahr das "Digital Farm Center" auf der

AGRITECHNICA Premiere. In Halle 21 können sich Fachbesucher umfassend über die

neuesten Entwicklungen in Automatisierung, Digitalisierung, Robotik und

Künstlicher Intelligenz informieren. Begleitend dazu bietet das Fachprogramm auf

der Agritechnica Informationen zu hochpräzisen Pflanzenschutztechnik mithilfe

von KI-Algorithmen, Praxiserfahrungen zum Einsatz autonomer Feldroboter oder

auch die Auswirkungen des europäischen Data Act auf die landwirtschaftliche

Praxis.



Technologische Entwicklungen in der Landtechnik von der Agrar-Elektronik über

Vernetzung und Automatisierung bis hin zu innovativen Antriebstechnologien sind

Thema im Bereich der Partnermesse "SYSTEMS & COMPONENTS". Die Entwicklung von

angepassten Batteriesystemen für E-Mobilität im Landwirtschaftssektor ist eine

der Fragestellungen, die hier adressiert wird.



Elementare Grundvoraussetzung für eine leistungsstarke und zugleich nachhaltige

Landwirtschaft ist der gesunde Boden. Das Themen-Spotlight "Soil Health" widmet

sich passend dazu innovativen Konzepten zur Stärkung der Bodenbiodiversität.



Pressekontakt:



Jana Sondermann

DLG e.V.

Eschborner Landstraße 122

60489 Frankfurt

Deutschland/Germany

Tel. +49 6924788-447

mailto:j.sondermann@dlg.org

http://www.DLG.org



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/66182/6152596

OTS: DLG Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.







