    Grundlagen für sichere Markteinführung schaffen

    Berlin (ots) - Elektroautos sollen Strom nicht nur laden, sondern auch
    zurückspeisen können. Das vergünstigt die Energiewende und entlastet das
    Stromnetz. TÜV-Verband legt Positionspapier vor und fordert klare Vorgaben für
    Technik, Sicherheit und Zuständigkeiten.

    Elektroautos können nicht nur lokal emissionsfrei fahren, sondern auch als
    universeller Stromspeicher dienen. Beim sogenannten bidirektionalen Laden geben
    die Batterien der E-Autos überschüssigen Strom wieder ins Netz oder ins eigene
    Haus zurück. Mit diesem Konzept können Lastspitzen erneuerbarer Energien
    aufgenommen werden. Das senkt die Stromkosten für alle und stabilisiert die
    Stromnetze. "Bidirektionales Laden ist ein wichtiger Baustein für eine sichere,
    bezahlbare und resiliente Energieversorgung", sagt Robin Zalwert, Referent für
    Nachhaltige Mobilität beim TÜV-Verband. "Damit diese Technologie in Deutschland
    zügig in den Markt kommt, brauchen wir verbindliche technische Vorgaben, eine
    gute Koordination und eine leistungsfähige digitale Infrastruktur." Der
    TÜV-Verband veröffentlicht heute ein Positionspapier und fordert darin
    verbindliche technische Regeln, eine gute Koordination dieses Querschnittsthemas
    innerhalb der Bundesregierung sowie den schnellen Ausbau digitaler
    Infrastruktur.

    Großes Potenzial für Energiewende und Verbraucher:innen

    Mit bidirektionalem Laden werden Elektroautos zu mobilen Energiespeichern. Sie
    können Verbrauchsspitzen abfedern und Strom speichern. Studien wie vom
    Fraunhofer ISI und Fraunhofer ISE zeigen: Durch die Nutzung von
    Fahrzeugbatterien als Zwischenspeicher könnten in Deutschland bis 2040 bis zu
    8,4 Milliarden Euro pro Jahr eingespart werden. Auch private Haushalte und
    Unternehmen könnten profitieren, indem sie Strom flexibler nutzen und
    zurückspeisen.

    Von der Strategie in die Umsetzung

    Im Masterplan Ladeinfrastruktur 2030 des Bundesverkehrsministeriums (BMV) wird
    das Thema erstmals konkretisiert. Dennoch fehlen verbindliche Regelungen und
    klare Zuständigkeiten. "Europa - insbesondere Deutschland - zählt beim
    bidirektionalen Laden derzeit zu den führenden Technologiestandorten", sagt
    Zalwert. "Dieser Vorsprung ist jedoch nicht gesichert und könnte ohne
    entschlossenes Handeln schnell verloren gehen. Denn bidirektionales Laden
    betrifft Energie-, Verkehrs- und Digitalpolitik. Nur wenn Ministerien,
    Netzbetreiber und Energieversorger eng zusammenarbeiten, kann die Technologie
    schnell in den Markt kommen."

    Kernforderungen für den Markthochlauf

    Für den erfolgreichen Start des bidirektionalen Ladens schlägt der TÜV-Verband
    vier zentrale Schritte vor.

    1. Technische Regeln festlegen: Dafür braucht es einheitliche Sicherheits- und
    Prüfstandards, klare technische Vorgaben und ein transparentes
    Zertifizierungssystem für Fahrzeuge, Ladepunkte und Software.
    2. Koordiniert vorgehen: Das setzt eine enge Abstimmung zwischen Verkehrs- und
    Wirtschaftsministerium voraus sowie Förderprogramme, die verlässlich
    ausgestattet sind und nicht unter Finanzierungsvorbehalt stehen.
    3. Digitale Infrastruktur beschleunigen: Dazu zählen der rasche Ausbau
    intelligenter Stromzähler, deutlich beschleunigte Genehmigungsverfahren für
    Ladeinfrastruktur von Depots und Flotten und klare Rahmenbedingungen für
    flexible Stromtarife.
    4. Qualität und Sicherheit prüfen: Die TÜV-Organisationen bringen ihre
    Prüferfahrung ein und testen sowie zertifizieren Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur
    und IT-Systeme. So wird sichergestellt, dass bidirektionale Ladelösungen
    sicher, nutzerfreundlich und verlässlich funktionieren.

    Die Technologie ist bereit. Jetzt müssen die politischen Weichen gestellt
    werden. Ziel ist es, Pilotversuche in einen bundesweiten Markt zu überführen und
    Verbraucher:innen sichere, verständliche und wirtschaftliche Lösungen
    anzubieten.

    Das vollständige Positionspapier findet sich hier (https://www.tuev-verband.de/p
    ositionspapiere/bidirektionales-laden-schluesseltechnologie-fuer-die-mobilitaets
    -und-energiewende) .

    Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen
    Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch
    unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit
    sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen
    ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und
    qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen
    Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere
    Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit
    Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.

