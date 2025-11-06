Bidirektionales Laden
Grundlagen für sichere Markteinführung schaffen
Großes Potenzial für Energiewende und Verbraucher:innen
Mit bidirektionalem Laden werden Elektroautos zu mobilen Energiespeichern. Sie
können Verbrauchsspitzen abfedern und Strom speichern. Studien wie vom
Fraunhofer ISI und Fraunhofer ISE zeigen: Durch die Nutzung von
Fahrzeugbatterien als Zwischenspeicher könnten in Deutschland bis 2040 bis zu
8,4 Milliarden Euro pro Jahr eingespart werden. Auch private Haushalte und
Unternehmen könnten profitieren, indem sie Strom flexibler nutzen und
zurückspeisen.
Von der Strategie in die Umsetzung
Im Masterplan Ladeinfrastruktur 2030 des Bundesverkehrsministeriums (BMV) wird
das Thema erstmals konkretisiert. Dennoch fehlen verbindliche Regelungen und
klare Zuständigkeiten. "Europa - insbesondere Deutschland - zählt beim
bidirektionalen Laden derzeit zu den führenden Technologiestandorten", sagt
Zalwert. "Dieser Vorsprung ist jedoch nicht gesichert und könnte ohne
entschlossenes Handeln schnell verloren gehen. Denn bidirektionales Laden
betrifft Energie-, Verkehrs- und Digitalpolitik. Nur wenn Ministerien,
Netzbetreiber und Energieversorger eng zusammenarbeiten, kann die Technologie
schnell in den Markt kommen."
Kernforderungen für den Markthochlauf
Für den erfolgreichen Start des bidirektionalen Ladens schlägt der TÜV-Verband
vier zentrale Schritte vor.
1. Technische Regeln festlegen: Dafür braucht es einheitliche Sicherheits- und
Prüfstandards, klare technische Vorgaben und ein transparentes
Zertifizierungssystem für Fahrzeuge, Ladepunkte und Software.
2. Koordiniert vorgehen: Das setzt eine enge Abstimmung zwischen Verkehrs- und
Wirtschaftsministerium voraus sowie Förderprogramme, die verlässlich
ausgestattet sind und nicht unter Finanzierungsvorbehalt stehen.
3. Digitale Infrastruktur beschleunigen: Dazu zählen der rasche Ausbau
intelligenter Stromzähler, deutlich beschleunigte Genehmigungsverfahren für
Ladeinfrastruktur von Depots und Flotten und klare Rahmenbedingungen für
flexible Stromtarife.
4. Qualität und Sicherheit prüfen: Die TÜV-Organisationen bringen ihre
Prüferfahrung ein und testen sowie zertifizieren Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur
und IT-Systeme. So wird sichergestellt, dass bidirektionale Ladelösungen
sicher, nutzerfreundlich und verlässlich funktionieren.
Die Technologie ist bereit. Jetzt müssen die politischen Weichen gestellt
werden. Ziel ist es, Pilotversuche in einen bundesweiten Markt zu überführen und
Verbraucher:innen sichere, verständliche und wirtschaftliche Lösungen
anzubieten.
Das vollständige Positionspapier findet sich hier (https://www.tuev-verband.de/p
ositionspapiere/bidirektionales-laden-schluesseltechnologie-fuer-die-mobilitaets
-und-energiewende) .
Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen
Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch
unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit
sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen
ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und
qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen
Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere
Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit
Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.
Pressekontakt:
Maurice Shahd
Pressesprecher
TÜV-Verband e. V.
Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin
030 760095-320, mailto:presse@tuev-verband.de
http://www.tuev-verband.de | http://www.linkedin.com/company/tuevverband |
http://www.x.com/tuevverband
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65031/6152610
OTS: TÜV-Verband e. V.
