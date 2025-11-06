Grundlagen für sichere Markteinführung schaffen

Berlin (ots) - Elektroautos sollen Strom nicht nur laden, sondern auch

zurückspeisen können. Das vergünstigt die Energiewende und entlastet das

Stromnetz. TÜV-Verband legt Positionspapier vor und fordert klare Vorgaben für

Technik, Sicherheit und Zuständigkeiten.



Elektroautos können nicht nur lokal emissionsfrei fahren, sondern auch als

universeller Stromspeicher dienen. Beim sogenannten bidirektionalen Laden geben

die Batterien der E-Autos überschüssigen Strom wieder ins Netz oder ins eigene

Haus zurück. Mit diesem Konzept können Lastspitzen erneuerbarer Energien

aufgenommen werden. Das senkt die Stromkosten für alle und stabilisiert die

Stromnetze. "Bidirektionales Laden ist ein wichtiger Baustein für eine sichere,

bezahlbare und resiliente Energieversorgung", sagt Robin Zalwert, Referent für

Nachhaltige Mobilität beim TÜV-Verband. "Damit diese Technologie in Deutschland

zügig in den Markt kommt, brauchen wir verbindliche technische Vorgaben, eine

gute Koordination und eine leistungsfähige digitale Infrastruktur." Der

TÜV-Verband veröffentlicht heute ein Positionspapier und fordert darin

verbindliche technische Regeln, eine gute Koordination dieses Querschnittsthemas

innerhalb der Bundesregierung sowie den schnellen Ausbau digitaler

Infrastruktur.





Großes Potenzial für Energiewende und Verbraucher:innen



Mit bidirektionalem Laden werden Elektroautos zu mobilen Energiespeichern. Sie

können Verbrauchsspitzen abfedern und Strom speichern. Studien wie vom

Fraunhofer ISI und Fraunhofer ISE zeigen: Durch die Nutzung von

Fahrzeugbatterien als Zwischenspeicher könnten in Deutschland bis 2040 bis zu

8,4 Milliarden Euro pro Jahr eingespart werden. Auch private Haushalte und

Unternehmen könnten profitieren, indem sie Strom flexibler nutzen und

zurückspeisen.



Von der Strategie in die Umsetzung



Im Masterplan Ladeinfrastruktur 2030 des Bundesverkehrsministeriums (BMV) wird

das Thema erstmals konkretisiert. Dennoch fehlen verbindliche Regelungen und

klare Zuständigkeiten. "Europa - insbesondere Deutschland - zählt beim

bidirektionalen Laden derzeit zu den führenden Technologiestandorten", sagt

Zalwert. "Dieser Vorsprung ist jedoch nicht gesichert und könnte ohne

entschlossenes Handeln schnell verloren gehen. Denn bidirektionales Laden

betrifft Energie-, Verkehrs- und Digitalpolitik. Nur wenn Ministerien,

Netzbetreiber und Energieversorger eng zusammenarbeiten, kann die Technologie

schnell in den Markt kommen."



Kernforderungen für den Markthochlauf



Für den erfolgreichen Start des bidirektionalen Ladens schlägt der TÜV-Verband

vier zentrale Schritte vor.



1. Technische Regeln festlegen: Dafür braucht es einheitliche Sicherheits- und

Prüfstandards, klare technische Vorgaben und ein transparentes

Zertifizierungssystem für Fahrzeuge, Ladepunkte und Software.

2. Koordiniert vorgehen: Das setzt eine enge Abstimmung zwischen Verkehrs- und

Wirtschaftsministerium voraus sowie Förderprogramme, die verlässlich

ausgestattet sind und nicht unter Finanzierungsvorbehalt stehen.

3. Digitale Infrastruktur beschleunigen: Dazu zählen der rasche Ausbau

intelligenter Stromzähler, deutlich beschleunigte Genehmigungsverfahren für

Ladeinfrastruktur von Depots und Flotten und klare Rahmenbedingungen für

flexible Stromtarife.

4. Qualität und Sicherheit prüfen: Die TÜV-Organisationen bringen ihre

Prüferfahrung ein und testen sowie zertifizieren Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur

und IT-Systeme. So wird sichergestellt, dass bidirektionale Ladelösungen

sicher, nutzerfreundlich und verlässlich funktionieren.



Die Technologie ist bereit. Jetzt müssen die politischen Weichen gestellt

werden. Ziel ist es, Pilotversuche in einen bundesweiten Markt zu überführen und

Verbraucher:innen sichere, verständliche und wirtschaftliche Lösungen

anzubieten.



Das vollständige Positionspapier findet sich hier (https://www.tuev-verband.de/p

ositionspapiere/bidirektionales-laden-schluesseltechnologie-fuer-die-mobilitaets

-und-energiewende) .



Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen

Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch

unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit

sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen

ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und

qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen

Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere

Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit

Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.



