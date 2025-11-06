    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMorgan Stanley AktievorwärtsNachrichten zu Morgan Stanley
    Börsenmedien AG feiert Doppelerfolg beim Deutschen Zertifikatepreis 2025

    Kulmbach (ots) - Die Börsenmedien AG wurde beim Deutschen Zertifikatepreis 2025
    in Frankfurt gleich doppelt ausgezeichnet. Sowohl in der Kategorie "Zertifikat
    des Jahres" als auch in der Kategorie "Bestes Anlegermagazin" konnte das
    Unternehmen mit Sitz in Kulmbach überzeugen.

    In der Kategorie "Zertifikat des Jahres" konnte der DER AKTIONÄR European
    Defence Index überzeugen, der von Morgan Stanley als Emittent aufgelegt wurde.
    Das Produkt bündelt führende Unternehmen aus den Bereichen Verteidigung,
    Sicherheit und Technologie und traf damit den Nerv einer Zeit, in der
    sicherheitspolitische Stabilität eine zunehmend wichtige Rolle spielt.

    "Der erste Platz für den DER AKTIONÄR European Defence Index freut uns ganz
    besonders", sagt David Pieschel, Managing Director der Börsenmedien AG. "Das
    Produkt greift ein Thema auf, das in der aktuellen sicherheitspolitischen Lage
    von hoher Relevanz ist. Unser Ziel war es, Anlegern eine transparente und
    nachvollziehbare Möglichkeit zu bieten, in diesen Bereich zu investieren - die
    Auszeichnung zeigt, dass uns das gelungen ist."

    Auch redaktionell gab es Grund zum Jubeln: DER AKTIONÄR wurde erneut als "Bestes
    Anlegermagazin" ausgezeichnet - und konnte damit den Titel aus dem Vorjahr
    erfolgreich verteidigen.

    "Diese erneute Auszeichnung ist eine großartige Anerkennung für die Arbeit
    unseres gesamten Teams", sagt Martin Weiß, Stellvertretender Chefredakteur von
    DER AKTIONÄR. "Wir möchten unseren Leserinnen und Lesern Woche für Woche
    verlässliche Orientierung und Inspiration für ihre Investmententscheidungen
    bieten - dass dies von einer unabhängigen Jury gewürdigt wird, freut uns sehr."

    Darüber hinaus konnte auch das hauseigene Magazin BÖRSE ONLINE punkten und
    belegte - wie bereits im Vorjahr - den zweiten Platz in der Kategorie "Bestes
    Anlegermagazin".

    Mit diesen Erfolgen unterstreicht die Börsenmedien AG einmal mehr ihre führende
    Rolle im deutschsprachigen Anlegermarkt - sowohl im Bereich innovativer
    Investmentlösungen als auch mit journalistischer Qualität und Marktkompetenz.

    Der Deutsche Zertifikatepreis, eine der renommiertesten Auszeichnungen für
    Emittenten von strukturierten Wertpapieren, wird einmal jährlich verliehen. Über
    30 Fachjurorinnen und -juroren sowie mehr als 20.000 Privatanlegerinnen und
    Privatanleger bewerteten Anlage- und Hebelprodukte, Produkt- und
    Servicequalität, Informationsangebote, Innovationskraft und Onlinebroker.

    Über die Börsenmedien AG:

    Die Börsenmedien AG zählt zu den erfolgreichsten Wirtschaftsverlagen
    Deutschlands. Mit drei Wochen- und einem Monatstitel - DER AKTIONÄR, BÖRSE
    ONLINE, EURuro am Sonntag und EURuro - bietet das Medienhaus das größte
    Verlagsangebot für Privatanleger in Deutschland. Zahlreiche Fachdienste und
    mehrere Digitalplattformen, darunter DER AKTIONÄR TV, die 2018 übernommene
    Website Finanztreff.de sowie deraktionaer.de und boerse-online.de bescheren dem
    Medienhaus auch in der digitalen Welt einen Spitzenplatz. Über 100
    Finanzredakteure sowie mehr als 250 Mitarbeiter an den Standorten Kulmbach,
    München, Frankfurt am Main und Berlin arbeiten täglich daran, Privatanlegern
    Informationen mit Nutzwert zur Verfügung zu stellen.

    Pressekontakt:

    Kent Gaertner
    Quadriga Communication GmbH
    Potsdamer Platz 5
    13129 Berlin
    E-Mail: mailto:gaertner@quadriga-communication.de
    Telefon: 030-30308089-13

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60313/6152611
    OTS: Börsenmedien AG


