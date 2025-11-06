Börsenmedien AG feiert Doppelerfolg beim Deutschen Zertifikatepreis 2025

Kulmbach (ots) - Die Börsenmedien AG wurde beim Deutschen Zertifikatepreis 2025

in Frankfurt gleich doppelt ausgezeichnet. Sowohl in der Kategorie "Zertifikat

des Jahres" als auch in der Kategorie "Bestes Anlegermagazin" konnte das

Unternehmen mit Sitz in Kulmbach überzeugen.



In der Kategorie "Zertifikat des Jahres" konnte der DER AKTIONÄR European

Defence Index überzeugen, der von Morgan Stanley als Emittent aufgelegt wurde.

Das Produkt bündelt führende Unternehmen aus den Bereichen Verteidigung,

Sicherheit und Technologie und traf damit den Nerv einer Zeit, in der

sicherheitspolitische Stabilität eine zunehmend wichtige Rolle spielt.





"Der erste Platz für den DER AKTIONÄR European Defence Index freut uns ganzbesonders", sagt David Pieschel, Managing Director der Börsenmedien AG. "DasProdukt greift ein Thema auf, das in der aktuellen sicherheitspolitischen Lagevon hoher Relevanz ist. Unser Ziel war es, Anlegern eine transparente undnachvollziehbare Möglichkeit zu bieten, in diesen Bereich zu investieren - dieAuszeichnung zeigt, dass uns das gelungen ist."Auch redaktionell gab es Grund zum Jubeln: DER AKTIONÄR wurde erneut als "BestesAnlegermagazin" ausgezeichnet - und konnte damit den Titel aus dem Vorjahrerfolgreich verteidigen."Diese erneute Auszeichnung ist eine großartige Anerkennung für die Arbeitunseres gesamten Teams", sagt Martin Weiß, Stellvertretender Chefredakteur vonDER AKTIONÄR. "Wir möchten unseren Leserinnen und Lesern Woche für Wocheverlässliche Orientierung und Inspiration für ihre Investmententscheidungenbieten - dass dies von einer unabhängigen Jury gewürdigt wird, freut uns sehr."Darüber hinaus konnte auch das hauseigene Magazin BÖRSE ONLINE punkten undbelegte - wie bereits im Vorjahr - den zweiten Platz in der Kategorie "BestesAnlegermagazin".Mit diesen Erfolgen unterstreicht die Börsenmedien AG einmal mehr ihre führendeRolle im deutschsprachigen Anlegermarkt - sowohl im Bereich innovativerInvestmentlösungen als auch mit journalistischer Qualität und Marktkompetenz.Der Deutsche Zertifikatepreis, eine der renommiertesten Auszeichnungen fürEmittenten von strukturierten Wertpapieren, wird einmal jährlich verliehen. Über30 Fachjurorinnen und -juroren sowie mehr als 20.000 Privatanlegerinnen undPrivatanleger bewerteten Anlage- und Hebelprodukte, Produkt- undServicequalität, Informationsangebote, Innovationskraft und Onlinebroker.Über die Börsenmedien AG:Die Börsenmedien AG zählt zu den erfolgreichsten WirtschaftsverlagenDeutschlands. Mit drei Wochen- und einem Monatstitel - DER AKTIONÄR, BÖRSEONLINE, EURuro am Sonntag und EURuro - bietet das Medienhaus das größteVerlagsangebot für Privatanleger in Deutschland. Zahlreiche Fachdienste undmehrere Digitalplattformen, darunter DER AKTIONÄR TV, die 2018 übernommeneWebsite Finanztreff.de sowie deraktionaer.de und boerse-online.de bescheren demMedienhaus auch in der digitalen Welt einen Spitzenplatz. Über 100Finanzredakteure sowie mehr als 250 Mitarbeiter an den Standorten Kulmbach,München, Frankfurt am Main und Berlin arbeiten täglich daran, PrivatanlegernInformationen mit Nutzwert zur Verfügung zu stellen.Pressekontakt:Kent GaertnerQuadriga Communication GmbHPotsdamer Platz 513129 BerlinE-Mail: mailto:gaertner@quadriga-communication.deTelefon: 030-30308089-13Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60313/6152611OTS: Börsenmedien AG