Börsenmedien AG feiert Doppelerfolg beim Deutschen Zertifikatepreis 2025
Kulmbach (ots) - Die Börsenmedien AG wurde beim Deutschen Zertifikatepreis 2025
in Frankfurt gleich doppelt ausgezeichnet. Sowohl in der Kategorie "Zertifikat
des Jahres" als auch in der Kategorie "Bestes Anlegermagazin" konnte das
Unternehmen mit Sitz in Kulmbach überzeugen.
In der Kategorie "Zertifikat des Jahres" konnte der DER AKTIONÄR European
Defence Index überzeugen, der von Morgan Stanley als Emittent aufgelegt wurde.
Das Produkt bündelt führende Unternehmen aus den Bereichen Verteidigung,
Sicherheit und Technologie und traf damit den Nerv einer Zeit, in der
sicherheitspolitische Stabilität eine zunehmend wichtige Rolle spielt.
"Der erste Platz für den DER AKTIONÄR European Defence Index freut uns ganz
besonders", sagt David Pieschel, Managing Director der Börsenmedien AG. "Das
Produkt greift ein Thema auf, das in der aktuellen sicherheitspolitischen Lage
von hoher Relevanz ist. Unser Ziel war es, Anlegern eine transparente und
nachvollziehbare Möglichkeit zu bieten, in diesen Bereich zu investieren - die
Auszeichnung zeigt, dass uns das gelungen ist."
Auch redaktionell gab es Grund zum Jubeln: DER AKTIONÄR wurde erneut als "Bestes
Anlegermagazin" ausgezeichnet - und konnte damit den Titel aus dem Vorjahr
erfolgreich verteidigen.
"Diese erneute Auszeichnung ist eine großartige Anerkennung für die Arbeit
unseres gesamten Teams", sagt Martin Weiß, Stellvertretender Chefredakteur von
DER AKTIONÄR. "Wir möchten unseren Leserinnen und Lesern Woche für Woche
verlässliche Orientierung und Inspiration für ihre Investmententscheidungen
bieten - dass dies von einer unabhängigen Jury gewürdigt wird, freut uns sehr."
Darüber hinaus konnte auch das hauseigene Magazin BÖRSE ONLINE punkten und
belegte - wie bereits im Vorjahr - den zweiten Platz in der Kategorie "Bestes
Anlegermagazin".
Mit diesen Erfolgen unterstreicht die Börsenmedien AG einmal mehr ihre führende
Rolle im deutschsprachigen Anlegermarkt - sowohl im Bereich innovativer
Investmentlösungen als auch mit journalistischer Qualität und Marktkompetenz.
Der Deutsche Zertifikatepreis, eine der renommiertesten Auszeichnungen für
Emittenten von strukturierten Wertpapieren, wird einmal jährlich verliehen. Über
30 Fachjurorinnen und -juroren sowie mehr als 20.000 Privatanlegerinnen und
Privatanleger bewerteten Anlage- und Hebelprodukte, Produkt- und
Servicequalität, Informationsangebote, Innovationskraft und Onlinebroker.
Über die Börsenmedien AG:
Die Börsenmedien AG zählt zu den erfolgreichsten Wirtschaftsverlagen
Deutschlands. Mit drei Wochen- und einem Monatstitel - DER AKTIONÄR, BÖRSE
ONLINE, EURuro am Sonntag und EURuro - bietet das Medienhaus das größte
Verlagsangebot für Privatanleger in Deutschland. Zahlreiche Fachdienste und
mehrere Digitalplattformen, darunter DER AKTIONÄR TV, die 2018 übernommene
Website Finanztreff.de sowie deraktionaer.de und boerse-online.de bescheren dem
Medienhaus auch in der digitalen Welt einen Spitzenplatz. Über 100
Finanzredakteure sowie mehr als 250 Mitarbeiter an den Standorten Kulmbach,
München, Frankfurt am Main und Berlin arbeiten täglich daran, Privatanlegern
Informationen mit Nutzwert zur Verfügung zu stellen.
Pressekontakt:
Kent Gaertner
Quadriga Communication GmbH
Potsdamer Platz 5
13129 Berlin
E-Mail: mailto:gaertner@quadriga-communication.de
Telefon: 030-30308089-13
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60313/6152611
OTS: Börsenmedien AG
