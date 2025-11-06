    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsShopify AktievorwärtsNachrichten zu Shopify

    Trotz KI & Automatisierung

    Jan Philipp Hansel und Tobias Vogt von der Hansel & Vogt Steuerberatungsgesellschaft mbH verraten, warum E-Commerce-Brands einen spezialisierten Steuerberater brauchen (FOTO)

    Münster (ots) - Digitale Buchhaltungstools versprechen nahezu vollautomatisierte
    Steuerprozesse, doch für wachstumsorientierte E-Commerce-Unternehmen bergen sie
    oft auch ungeahnte Risiken: Gerade Plattformhändler und Online-Brands sehen sich
    dabei mit einer Komplexität konfrontiert, auf die Standardsoftware kaum
    vorbereitet ist. Wo aber liegen die tatsächlichen Grenzen der Automatisierung
    und inwieweit braucht es überhaupt noch einen Steuerberater?

    Nahezu täglich liest man von neuen, innovativen KI-Lösungen für die Buchhaltung:
    Automatisierte Schnittstellen, digitale Belegerfassung und smarte
    Umsatzsteuerauswertungen gehören für viele Online-Händler längst zum Alltag.
    Besonders im ambitionierten E-Commerce setzen Unternehmer auf Tools wie
    lexoffice, sevDesk oder DATEV Unternehmen Online. Die Versprechen sind groß:
    weniger Zeitaufwand, niedrigere Kosten, maximale Transparenz. Für viele scheint
    der Steuerberater damit fast überflüssig zu werden - immerhin erledigt die
    Software vermeintlich alles, was früher Fachwissen, Sorgfalt und teure Honorare
    erforderte. Doch die Realität sieht anders aus: "Gerade im E-Commerce ist die
    Finanz- und Steuerwelt vielschichtiger als in klassischen Geschäftsmodellen.
    Unternehmer, die ausschließlich auf digitale Tools vertrauen, erleben viel zu
    häufig empfindliche Fehlbuchungen, Nachzahlungen oder sogar existenzbedrohende
    Sanktionen", warnt Jan Philipp Hansel von der Hansel & Vogt
    Steuerberatungsgesellschaft mbH.

    "Der einzig verlässliche Weg ist daher eine Verbindung aus moderner
    Automatisierung und echter steuerlicher Expertise", ergänzt Tobias Vogt. "Nur
    wer digitale Prozesse mit einer menschlichen, rechtssicheren Bewertung ergänzt,
    kann Fehlerquellen eliminieren und seine Wachstumschancen im globalen Wettbewerb
    voll ausschöpfen." Damit ist klar: Die cleverste KI bleibt Werkzeug, der Kopf
    dahinter entscheidet über Erfolg oder Rückschlag. Diese Erkenntnis entspringt
    langjähriger Beratungspraxis: Gemeinsam mit ihrem Team haben sich Jan Philipp
    Hansel und Tobias Vogt längst als einer der führenden Ansprechpartner für
    steuerliche Digitalisierung im E-Commerce etabliert. So profitieren bereits mehr
    als 200 betreute E-Com-Brands, darunter zahlreiche bekannte Marken wie MaleUp
    oder Lumiere Design, von ihrer ganzheitlichen Unterstützung. Warum eine derart
    spezialisierte Steuerberatung unerlässlich bleibt und weshalb KI-Tools eben
    nicht die alleinige Lösung sind, verraten Jan Philipp Hansel und Tobias Vogt von
    der Hansel & Vogt Steuerberatungsgesellschaft mbH hier.
