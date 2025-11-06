Trotz KI & Automatisierung
Jan Philipp Hansel und Tobias Vogt von der Hansel & Vogt Steuerberatungsgesellschaft mbH verraten, warum E-Commerce-Brands einen spezialisierten Steuerberater brauchen (FOTO)
Münster (ots) - Digitale Buchhaltungstools versprechen nahezu vollautomatisierte
Steuerprozesse, doch für wachstumsorientierte E-Commerce-Unternehmen bergen sie
oft auch ungeahnte Risiken: Gerade Plattformhändler und Online-Brands sehen sich
dabei mit einer Komplexität konfrontiert, auf die Standardsoftware kaum
vorbereitet ist. Wo aber liegen die tatsächlichen Grenzen der Automatisierung
und inwieweit braucht es überhaupt noch einen Steuerberater?
Nahezu täglich liest man von neuen, innovativen KI-Lösungen für die Buchhaltung:
Automatisierte Schnittstellen, digitale Belegerfassung und smarte
Umsatzsteuerauswertungen gehören für viele Online-Händler längst zum Alltag.
Besonders im ambitionierten E-Commerce setzen Unternehmer auf Tools wie
lexoffice, sevDesk oder DATEV Unternehmen Online. Die Versprechen sind groß:
weniger Zeitaufwand, niedrigere Kosten, maximale Transparenz. Für viele scheint
der Steuerberater damit fast überflüssig zu werden - immerhin erledigt die
Software vermeintlich alles, was früher Fachwissen, Sorgfalt und teure Honorare
erforderte. Doch die Realität sieht anders aus: "Gerade im E-Commerce ist die
Finanz- und Steuerwelt vielschichtiger als in klassischen Geschäftsmodellen.
Unternehmer, die ausschließlich auf digitale Tools vertrauen, erleben viel zu
häufig empfindliche Fehlbuchungen, Nachzahlungen oder sogar existenzbedrohende
Sanktionen", warnt Jan Philipp Hansel von der Hansel & Vogt
Steuerberatungsgesellschaft mbH.
"Der einzig verlässliche Weg ist daher eine Verbindung aus moderner
Automatisierung und echter steuerlicher Expertise", ergänzt Tobias Vogt. "Nur
wer digitale Prozesse mit einer menschlichen, rechtssicheren Bewertung ergänzt,
kann Fehlerquellen eliminieren und seine Wachstumschancen im globalen Wettbewerb
voll ausschöpfen." Damit ist klar: Die cleverste KI bleibt Werkzeug, der Kopf
dahinter entscheidet über Erfolg oder Rückschlag. Diese Erkenntnis entspringt
langjähriger Beratungspraxis: Gemeinsam mit ihrem Team haben sich Jan Philipp
Hansel und Tobias Vogt längst als einer der führenden Ansprechpartner für
steuerliche Digitalisierung im E-Commerce etabliert. So profitieren bereits mehr
als 200 betreute E-Com-Brands, darunter zahlreiche bekannte Marken wie MaleUp
oder Lumiere Design, von ihrer ganzheitlichen Unterstützung. Warum eine derart
spezialisierte Steuerberatung unerlässlich bleibt und weshalb KI-Tools eben
nicht die alleinige Lösung sind, verraten Jan Philipp Hansel und Tobias Vogt von
der Hansel & Vogt Steuerberatungsgesellschaft mbH hier.
