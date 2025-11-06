Jan Philipp Hansel und Tobias Vogt von der Hansel & Vogt Steuerberatungsgesellschaft mbH verraten, warum E-Commerce-Brands einen spezialisierten Steuerberater brauchen (FOTO)

Münster (ots) - Digitale Buchhaltungstools versprechen nahezu vollautomatisierteSteuerprozesse, doch für wachstumsorientierte E-Commerce-Unternehmen bergen sieoft auch ungeahnte Risiken: Gerade Plattformhändler und Online-Brands sehen sichdabei mit einer Komplexität konfrontiert, auf die Standardsoftware kaumvorbereitet ist. Wo aber liegen die tatsächlichen Grenzen der Automatisierungund inwieweit braucht es überhaupt noch einen Steuerberater?Nahezu täglich liest man von neuen, innovativen KI-Lösungen für die Buchhaltung:Automatisierte Schnittstellen, digitale Belegerfassung und smarteUmsatzsteuerauswertungen gehören für viele Online-Händler längst zum Alltag.Besonders im ambitionierten E-Commerce setzen Unternehmer auf Tools wielexoffice, sevDesk oder DATEV Unternehmen Online. Die Versprechen sind groß:weniger Zeitaufwand, niedrigere Kosten, maximale Transparenz. Für viele scheintder Steuerberater damit fast überflüssig zu werden - immerhin erledigt dieSoftware vermeintlich alles, was früher Fachwissen, Sorgfalt und teure Honorareerforderte. Doch die Realität sieht anders aus: "Gerade im E-Commerce ist dieFinanz- und Steuerwelt vielschichtiger als in klassischen Geschäftsmodellen.Unternehmer, die ausschließlich auf digitale Tools vertrauen, erleben viel zuhäufig empfindliche Fehlbuchungen, Nachzahlungen oder sogar existenzbedrohendeSanktionen", warnt Jan Philipp Hansel von der Hansel & VogtSteuerberatungsgesellschaft mbH."Der einzig verlässliche Weg ist daher eine Verbindung aus modernerAutomatisierung und echter steuerlicher Expertise", ergänzt Tobias Vogt. "Nurwer digitale Prozesse mit einer menschlichen, rechtssicheren Bewertung ergänzt,kann Fehlerquellen eliminieren und seine Wachstumschancen im globalen Wettbewerbvoll ausschöpfen." Damit ist klar: Die cleverste KI bleibt Werkzeug, der Kopfdahinter entscheidet über Erfolg oder Rückschlag. Diese Erkenntnis entspringtlangjähriger Beratungspraxis: Gemeinsam mit ihrem Team haben sich Jan PhilippHansel und Tobias Vogt längst als einer der führenden Ansprechpartner fürsteuerliche Digitalisierung im E-Commerce etabliert. So profitieren bereits mehrals 200 betreute E-Com-Brands, darunter zahlreiche bekannte Marken wie MaleUpoder Lumiere Design, von ihrer ganzheitlichen Unterstützung. Warum eine derartspezialisierte Steuerberatung unerlässlich bleibt und weshalb KI-Tools ebennicht die alleinige Lösung sind, verraten Jan Philipp Hansel und Tobias Vogt vonder Hansel & Vogt Steuerberatungsgesellschaft mbH hier.