Blue Cap: Umsatzwachstum ab 2026

Nach Darstellung des Analysten Jörg Philipp Frey von Warburg Research hat die Blue Cap AG im Neunmonatszeitraum des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) einen Umsatzrückgang um 6 Prozent auf 97,3 Mio. Euro verbucht, die adjustierte EBITDA-Marge aber auf 5,3 Prozent (9M 2024: 4,9 Prozent) verbessert. Mittlerweile liege die Cash-Position auf Holding-Ebene zudem ungefähr auf dem Niveau der Marktkapitalisierung. In der Folge bestätigt er das Kursziel von 32,00 Euro und erneuert das Rating „Buy“.



Die Blue Cap Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 19,80EUR auf Tradegate (06. November 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.



