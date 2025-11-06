    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHamborner REIT AktievorwärtsNachrichten zu Hamborner REIT
    WARBURG RESEARCH stuft Hamborner Reit auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hamborner Reit nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,30 Euro belassen. Das dritte Quartal des Immobilienunternehmens habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Philipp Kaiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Operativ habe sich das Geschäft günstig entwickelt. Hemmschuh für den Kurs sei aber das Verhältnis zwischen Nettofinanzverbindlichkeiten und dem Marktwert der Immobilien (LTV)./rob/mf/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hamborner REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,78 % und einem Kurs von 4,885EUR auf Tradegate (06. November 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Philipp Kaiser
    Analysiertes Unternehmen: Hamborner Reit
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 7,30
    Kursziel alt: 7,30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
