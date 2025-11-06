JPMORGAN stuft DIAGEO auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Der Umsatz des Spirituosenkonzerns habe im ersten Geschäftsquartal über den Erwartungen gelegen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings stapele das Unternehmen jetzt tiefer, was den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) im Gesamtjahr betrifft./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,90 % und einem Kurs von 19,40EUR auf Tradegate (06. November 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 25
Kursziel alt: 25
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
