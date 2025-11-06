    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRational AktievorwärtsNachrichten zu Rational

    Rational erneut erholt auf niedrigem Niveau

    Für Sie zusammengefasst
    • Rational-Aktien steigen um über 8 Prozent auf 668,50 Euro.
    • Umsatz in 9 Monaten um 5 Prozent auf 918 Millionen Euro.
    • Jahresziele bestätigt, Wachstum über Erwartungen.
    Foto: Rational AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Kursverlusten der Rational -Aktien in den vergangenen Wochen haben Investoren am Donnerstag erleichtert auf die Quartalsbilanz des Unternehmens reagiert. Mit einem Aufschlag von mehr als 8 Prozent auf 668,50 Euro setzten sich die Titel an die Spitze des MDax der mittelgroßen Börsentitel.

    Der Großküchen-Ausrüster sieht sich nach Zuwächsen bis Ende September auf Kurs zu seinen Jahreszielen. In den ersten neun Monaten kletterte der Umsatz um fünf Prozent auf 918 Millionen Euro nach oben. Experten hatten mit einem Umsatzanstieg in dieser Größenordnung gerechnet. Der operative Gewinn fiel etwas besser als erwartet aus.

    Analyst Olivier Calvet von der UBS hatte vor Handelsbeginn Kursgewinne der Aktien prognostiziert und behielt damit Recht. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen übertroffen, das Wachstum sei auf einem guten Niveau und die Jahresziele habe das Unternehmen bekräftigt. Auf dem Heimatmarkt und in Lateinamerika habe Rational beim Umsatz besonders gut abgeschnitten.

    Der Aktienkurs hatte am Vortag mit 617,50 Euro ein Tief seit Ende 2023 nur knapp vermieden. Schon im April und im September waren auf diesem Niveau Käufer an den Markt gekommen und hatten jeweils für zwischenzeitliche Erholungen gesorgt./bek/ajx/mis

    Rational

    +7,35 %
    -0,63 %
    -9,10 %
    -7,57 %
    -28,71 %
    +22,37 %
    -6,35 %
    +69,52 %
    +1.603,85 %
    ISIN:DE0007010803WKN:701080

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rational Aktie

    Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,22 % und einem Kurs von 657,5 auf Tradegate (06. November 2025, 11:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rational Aktie um -0,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rational bezifferte sich zuletzt auf 7,48 Mrd..

    Rational zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 28,50. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 753,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Rational Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.035,00EUR was eine Bandbreite von -9,71 %/+55,76 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
