    WARBURG RESEARCH stuft Kontron auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kontron nach Zahlen von 28,40 auf 30,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für 2026 zeichne sich eine Rückkehr zu stärkerem Wachstum ab, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch für 2027 seien die Wachstumsaussichten des Technologieunternehmens intakt./rob/mf/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 22,40EUR auf Tradegate (06. November 2025, 11:38 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Malte Schaumann
    Analysiertes Unternehmen: Kontron
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 30,00
    Kursziel alt: 28,40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


