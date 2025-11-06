WARBURG RESEARCH stuft Kontron auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kontron nach Zahlen von 28,40 auf 30,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für 2026 zeichne sich eine Rückkehr zu stärkerem Wachstum ab, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch für 2027 seien die Wachstumsaussichten des Technologieunternehmens intakt./rob/mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 22,40EUR auf Tradegate (06. November 2025, 11:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: Kontron

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30,00

Kursziel alt: 28,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 30,00 € , was eine Steigerung von +33,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer