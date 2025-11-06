    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNational Grid AktievorwärtsNachrichten zu National Grid
    JPMORGAN stuft NATIONAL GRID auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1225 Pence belassen. Der britische Stromnetzbetreiber habe mit dem Gewinn je Aktie positiv überrascht, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaubt außerdem, dass das Niveau der Nettoschulden bei Anlegern gut ankommen dürfte./rob/tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:07 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:10 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 13,10EUR auf Tradegate (06. November 2025, 11:13 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Pavan Mahbubani
    Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 12,25
    Kursziel alt: 12,25
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


