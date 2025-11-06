JPMORGAN stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe im dritten Quartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaubt aber dennoch, dass die Ergebnisse insgesamt "ok" sind. Die Ticketpreise entwickelten sich schwach, aber besser sehe es auf der Kostenseite aus./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,16 % und einem Kurs von 10,29EUR auf Tradegate (06. November 2025, 11:48 Uhr) gehandelt.