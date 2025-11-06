    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    Zalando deutlich erholt nach Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Zalando erholt sich nach guten Quartalszahlen deutlich.
    • Aktien steigen um 9,7 Prozent auf 24,84 Euro.
    • Analysten sehen positives Umsatzwachstum und Chancen.
    AKTIE IM FOKUS 2 - Zalando deutlich erholt nach Zahlen
    Foto: Bodo Marks - dpa

    (Neu: Überschrift, aktuelle Kurse, weitere Analystenstimmen.)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Zalando hat sich am Donnerstag dank guter Quartalszahlen deutlich von den jüngsten Kursverlusten erholt. Zudem bestätigte der Online-Händler seine Jahresziele. Gegen Mittag zogen die Aktien um 9,7 Prozent auf 24,84 Euro an. Zur Wochenmitte hatten sie mit 22,37 Euro den tiefsten Stand seit September 2024 erreicht, und im bisherigen Jahresverlauf stehen immer noch ein Wertverlust von 30 Prozent sowie einer der hinteren Dax -Plätze zu Buche.

    Analysten sahen den Quartalsbericht insgesamt im Rahmen der Erwartungen, wobei Jefferies-Experte Frederick Wild eine beeindruckende Wiederbeschleunigung beim Bruttowarenwert (GMV) und beim Umsatz konstatierte. Dass Zalando mit dem Ergebnis je Aktie enttäuscht habe, gehe wohl auf Restrukturierungs- und Akquisitionskosten zurück.

    Nach der jüngsten Kursschwäche und angesichts der gesunkenen Umsatzerwartungen sorge der Zwischenbericht für Erleichterung, konstatierte JPMorgan-Analystin Georgina Johanan.

    Zalando sei eine "pure" Wette auf die strukturelle Verlagerung des europäischen Mode-Einzelhandels hin zum Online-Handel, meint Richard Chamberlain von der kanadischen Bank RBC. Das Unternehmen dürfte sich dank der Übernahme von About You auch jüngere Käuferschichten und den osteuropäischen Raum erschließen. Chamberlain traut Zalando aufgrund seines Sortiments- und Logistikvorteils jährliche Umsatz-Wachstumsraten im mittleren einstelligen Prozentbereich zu. Er hält das mittel- bis langfristige operative Margenziel (Ebit) von 6 bis 8 Prozent für erreichbar./gl/err/stk

    Zalando

    +5,79 %
    -4,47 %
    -12,22 %
    -12,45 %
    -14,32 %
    -4,63 %
    -73,07 %
    -24,76 %
    +6,61 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 24.011 auf Ariva Indikation (06. November 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -4,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,46 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +25,61 %/+110,70 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
