AKTIE IM FOKUS 2
Zalando deutlich erholt nach Zahlen
- Zalando erholt sich nach guten Quartalszahlen deutlich.
- Aktien steigen um 9,7 Prozent auf 24,84 Euro.
- Analysten sehen positives Umsatzwachstum und Chancen.
(Neu: Überschrift, aktuelle Kurse, weitere Analystenstimmen.)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Zalando hat sich am Donnerstag dank guter Quartalszahlen deutlich von den jüngsten Kursverlusten erholt. Zudem bestätigte der Online-Händler seine Jahresziele. Gegen Mittag zogen die Aktien um 9,7 Prozent auf 24,84 Euro an. Zur Wochenmitte hatten sie mit 22,37 Euro den tiefsten Stand seit September 2024 erreicht, und im bisherigen Jahresverlauf stehen immer noch ein Wertverlust von 30 Prozent sowie einer der hinteren Dax -Plätze zu Buche.
Analysten sahen den Quartalsbericht insgesamt im Rahmen der Erwartungen, wobei Jefferies-Experte Frederick Wild eine beeindruckende Wiederbeschleunigung beim Bruttowarenwert (GMV) und beim Umsatz konstatierte. Dass Zalando mit dem Ergebnis je Aktie enttäuscht habe, gehe wohl auf Restrukturierungs- und Akquisitionskosten zurück.
Nach der jüngsten Kursschwäche und angesichts der gesunkenen Umsatzerwartungen sorge der Zwischenbericht für Erleichterung, konstatierte JPMorgan-Analystin Georgina Johanan.
Zalando sei eine "pure" Wette auf die strukturelle Verlagerung des europäischen Mode-Einzelhandels hin zum Online-Handel, meint Richard Chamberlain von der kanadischen Bank RBC. Das Unternehmen dürfte sich dank der Übernahme von About You auch jüngere Käuferschichten und den osteuropäischen Raum erschließen. Chamberlain traut Zalando aufgrund seines Sortiments- und Logistikvorteils jährliche Umsatz-Wachstumsraten im mittleren einstelligen Prozentbereich zu. Er hält das mittel- bis langfristige operative Margenziel (Ebit) von 6 bis 8 Prozent für erreichbar./gl/err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 24.011 auf Ariva Indikation (06. November 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -4,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,46 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +25,61 %/+110,70 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Zalando. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
..nein, rein rechnerisch wird das "bis zu" nicht mathematisch beschrieben. Korrekt ist nur die Benennung des Gesamtvolumens von 100 Mio bis Ende 25...das könnte eher für Kaufdruck sorgen..
.
Zalando meldete für das 3. Quartal 2025 ein GMV-Wachstum von 21,6 % auf 4,2 Mrd € – inklusive der Akquisition von About You Holding SE. Ohne diesen Effekt betrug das Wachstum etwa 6,7 %.
Der Umsatz stieg im selben Zeitraum um ca. 26,5 % auf 3,0 Mrd €, und damit über den Markterwartungen.
Strategisch: Zalando kündigte eine fünfjährige Partnerschaft mit dem Deutscher Fußball‑Bund (DFB) an – gute Sichtbarkeit und Ausrichtung auf den wachsenden Sport- / Athleisure-Markt.
Da hat jemand 30.000 Aktien gekauft, ein gutes Zeichen vor den Zahlen.