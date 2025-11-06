JPMORGAN stuft Zurich Insurance Group auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich nach Neunmonatszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 500 Franken belassen. Kamran M Hossain verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zunächst auf eine bisher schwierige Berichtssaison für US-Gewerbeversicherer. Der Markt habe dabei den Fokus eher auf Preistrends gelegt als auf die Profitabilität. Im Hinblick auf Zurich merkte er an, dass sich die Preisentwicklung verlangsame./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:18 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 601,1EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 500

Kursziel alt: 500

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



