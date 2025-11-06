    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZurich Insurance Group AktievorwärtsNachrichten zu Zurich Insurance Group
    JPMORGAN stuft Zurich Insurance Group auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich nach Neunmonatszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 500 Franken belassen. Kamran M Hossain verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zunächst auf eine bisher schwierige Berichtssaison für US-Gewerbeversicherer. Der Markt habe dabei den Fokus eher auf Preistrends gelegt als auf die Profitabilität. Im Hinblick auf Zurich merkte er an, dass sich die Preisentwicklung verlangsame./rob/tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:16 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:18 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Kamran M Hossain
    Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 500
    Kursziel alt: 500
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


