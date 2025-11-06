Energiekontor: Drei Windparks starten Bau auf Rekordniveau
Energiekontor AG setzt mit neuen Windparkprojekten in NRW und Brandenburg auf nachhaltige Energie, versorgt 47.700 Haushalte und spart 118.300 Tonnen CO2 jährlich ein.
Foto: Energiekontor AG
- Energiekontor AG hat den Financial Close für drei Windparkprojekte in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg erreicht.
- Die Projekte Frechen, Nideggen und Wulkow-Booßen haben eine Gesamtnennkapazität von rund 73 Megawatt und sollen 2027 in Betrieb gehen.
- Am Standort Frechen werden drei Nordex-Windenergieanlagen mit je 4,5 Megawatt, in Wulkow-Booßen acht Vestas-Anlagen mit je 6,0 Megawatt und in Nideggen zwei Enercon-Anlagen mit je 5,6 Megawatt errichtet.
- Der erwartete Jahresertrag der drei Windparks beträgt rund 156 Gigawattstunden, was über 47.700 Haushalte mit Strom versorgen und mehr als 118.300 Tonnen CO2 jährlich einsparen kann.
- Im Jahr 2025 hat Energiekontor bereits für zwölf Wind- und Solarprojekte mit insgesamt 326 Megawatt den Financial Close erreicht, mit 19 Projekten im Bau.
- Energiekontor plant, in Zukunft Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu realisieren und hat seit der Gründung über 170 Projekte mit mehr als 1,5 Gigawatt realisiert.
Der Kurs von Energiekontor lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 31,55EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,25 % im
Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.127,15PKT (+0,03 %).
+0,16 %
-11,42 %
-31,98 %
-35,04 %
-30,34 %
-64,15 %
-16,54 %
+169,93 %
+226,53 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte