Deutz: Erlöse steigen um fast 15% – Aktie hebt ab!

Allerdings dämpfte Konzernchef Sebastian Schulte die Umsatzprognose für das aktuelle Jahr und geht nun davon aus, nur noch das untere Ende der angepeilten Spanne von 2,1 bis 2,3 Milliarden Euro erreichen zu können. Als Grund wurde genannt, dass sich im Baumaschinenbereich und in der Landtechnik die Märkte noch nicht erholt hätten. Die Ziele wurden vom Unternehmen bestätigt.

Deutz verdient im dritten Quartal deutlich mehr! Vom Juli bis September war der Erlös des Motorenherstellers um fast 15 Prozent auf 493,3 Millionen Euro gestiegen. Beim Motorenbauer zahlen sich eine breitere Aufstellung und das Sparprogramm aus, womit das Unternehmen im dritten Quartal in die schwarzen Zahlen zurückkehrt.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) konnte Deutz nahezu vervierfachen, es stieg auf 28,4 Millionen Euro. Unter dem Strich belief sich der Gewinn auf 12,3 Millionen Euro, im Vorjahr hatte der Konzern noch wegen der schwachen Konjunktur und einer mauen Nachfrage einen Verlust von zwei Millionen ausgewiesen.

Der Konzern hatte in der Folge Kurzarbeit und Stellenstreichungen beschlossen und expandiert neuerdings verstärkt in Wachstumsfelder abseits des klassischen Motorengeschäfts. So wurde etwa im September die Übernahme der Sobek Group verkündet, das Unternehmen ist Antriebsspezialist für Drohnen.

Die Aktie wird derzeit mit 8,10 Euro (12:40 MESZ) bewertet und ist seit Jahresbeginn über 97 Prozent im Plus. Nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen ist die Aktie am Donnerstag bisher (Stand 12:40 MEZ) über 4 Prozent im Plus.

Analysten sind optimistisch, dass die Aktie von Deutz in naher Zukunft zweistellige Kurse erreichen könnte. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 10,90 Euro, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Zudem profitieren Deutz-Anleger von einer Dividende, die im Jahr 2024 bei 0,170 Euro lag und für 2025 auf 0,155 Euro geschätzt wird.

.Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,11 % und einem Kurs von 8,43EUR auf Tradegate (06. November 2025, 12:34 Uhr) gehandelt.

