DoorDash Registered (A) Aktie mit starker Tagesperformance - 06.11.2025

Einen starken Börsentag erlebt die DoorDash Registered (A) Aktie. Sie steigt um +10,56 % auf 186,92€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

DoorDash ist ein führendes Lieferunternehmen in den USA, das sich durch starke Partnerschaften und innovative Technologie auszeichnet. Es konkurriert mit Uber Eats und Grubhub und bietet mit "DashPass" ein attraktives Kundenbindungsprogramm.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von DoorDash Registered (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -15,11 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DoorDash Registered (A) Aktie damit um -18,79 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,41 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +15,17 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,03 % geändert.

DoorDash Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -18,79 % 1 Monat -19,41 % 3 Monate -15,11 % 1 Jahr +24,36 %

Informationen zur DoorDash Registered (A) Aktie

Es gibt 402 Mio. DoorDash Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 76,06 Mrd.EUR wert.

DoorDash Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die DoorDash Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DoorDash Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.