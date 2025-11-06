    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Boerse AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Boerse

    EU-Kommission

    Untersuchung gegen Deutsche Börse und Nasdaq

    • EU-Kommission leitet Verfahren gegen Deutsche Börse ein.
    • Verdacht auf Kartellverstoß bei Notierungen und Handel.
    • Prüfung betrifft auch Clearing von Finanzderivaten.
    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Wegen des Verdachts auf einen Kartellverstoß hat die EU-Kommission offiziell ein Verfahren gegen die Deutsche Börse und die US-Technologiebörse Nasdaq eingeleitet. Demnach soll geprüft werden, ob sie mit Abstimmungen im Bereich der Notierung, des Handels und des Clearings von Finanzderivaten im Europäischen Wirtschaftsraum gegen EU-Wettbewerbsrecht verstoßen haben, wie die Brüsseler Behörde mitteilte./rdz/als/DP/jha

     

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,22 % und einem Kurs von 208,6 auf Tradegate (06. November 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um -1,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 40,36 Mrd..

    Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der Deutsche Boerse Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 245,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 291,00EUR was eine Bandbreite von +15,95 %/+37,72 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
