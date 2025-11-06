Untersuchung gegen Deutsche Börse und Nasdaq

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,22 % und einem Kurs von 208,6 auf Tradegate (06. November 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Wegen des Verdachts auf einen Kartellverstoß hat die EU-Kommission offiziell ein Verfahren gegen die Deutsche Börse und die US-Technologiebörse Nasdaq eingeleitet. Demnach soll geprüft werden, ob sie mit Abstimmungen im Bereich der Notierung, des Handels und des Clearings von Finanzderivaten im Europäischen Wirtschaftsraum gegen EU-Wettbewerbsrecht verstoßen haben, wie die Brüsseler Behörde mitteilte./rdz/als/DP/jha

