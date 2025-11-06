    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDHL Group AktievorwärtsNachrichten zu DHL Group

    Jahresziele bestätigt

    DHL liefert Gewinn-Überraschungspaket: Die Aktie nimmt Kurs auf Jahreshoch

    DHL hat im dritten Quartal deutlich besser abgeschnitten als erwartet – und gleichzeitig seine Jahresziele bestätigt. Das kommt bei Anlegern gut an: Analysten rechnen mit kräftigen Kursaufschlägen.

    Der operative Gewinn (EBIT) legte um rund 10 Prozent auf 1,44 Milliarden Euro zu und übertraf damit die Analystenschätzungen um rund 12 Prozent. Haupttreiber waren das Expressgeschäft und die Brief- und Paketsparte in Deutschland, die von Preiserhöhungen und strikter Kostendisziplin profitierten. So sanken etwa die Luftfrachtkosten um 8,5 Prozent, die Personalkosten um knapp 4 Prozent.

    Der freie Cashflow stieg im Quartal um stolze 81 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Nach neun Monaten summiert er sich auf 2,3 Milliarden Euro – DHL liegt damit klar auf Kurs, das Jahresziel von rund 3 Milliarden Euro zu erreichen.

    Die DHL-Aktie springt am Donnerstag deutlich an und führt mit einem Plus von 6,5 Prozent den DAX an. Seit Jahresanfang konnten die Papiere rund ein Viertel zulegen.

    Positiv kam an der Börse auch an, dass das Management die Prognose für 2025 bekräftigte: Ein EBIT von mindestens 6 Milliarden Euro und ein freier Cashflow von etwa 3 Milliarden Euro bleiben das Ziel. Marktteilnehmer hatten eher mit einer Senkung gerechnet.

    Im Detail zeigte sich: Während bei DHL Express die Sendungsmengen weiter leicht rückläufig waren (–11 Prozent), verbesserten sich Margen und Gewinne dank höherer Preise und Sparmaßnahmen. Die Sparte Global Forwarding litt unter schwächeren Frachtraten, während das Paketgeschäft in Deutschland mit einem Volumenplus von 12 Prozent glänzte.

    Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 auf Basis der 2026er-Schätzungen bewegt sich die Aktie laut Deutsche Bank im Mittelfeld ihrer historischen Bewertung – aber mit klar positiven Impulsen nach den Zahlen. Dennoch rät Analyst Andy Chu erst einmal zum Halten der Aktie, Sein Kursziel von 42 Euro hat die Aktie mit dem Kurssprung am Donnerstag bereits erreicht.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
