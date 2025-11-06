XRP führt Kryptomarkt an: Ripple-Pilotprojekt mit Mastercard treibt Kurs

Der Anstieg fällt zusammen mit einer Reihe positiver Unternehmensmeldungen rund um Ripple – darunter eine neue Kooperation mit Mastercard und eine milliardenschwere Finanzierungsrunde.

Der Kryptomarkt zeigt sich zur Wochenmitte etwas fester. Bitcoin notiert mit einem Plus von 0,9 Prozent bei rund 102.800 US-Dollar, Ethereum legt 2,5 Prozent auf 3.370 US-Dollar zu. Doch der wahre Gewinner des Tages heißt XRP . Der Token des US-Fintechs Ripple springt um knapp 5 Prozent auf 2,35 US-Dollar und überwindet damit erstmals seit einer Woche die wichtige Widerstandsmarke bei 2,30 US-Dollar (Stand: 12:00 Uhr MEZ).

Mastercard und Ripple testen Stablecoin-Zahlungen über Blockchain

Besonders für Aufsehen sorgte die Ankündigung eines Pilotprojekts zwischen Ripple, Mastercard, WebBank und Gemini, das den Stablecoin RLUSD zur Abwicklung von Kreditkartentransaktionen einsetzen soll.

Das Projekt ist eines der ersten, bei dem eine regulierte US-Bank reale Kartenzahlungen über eine öffentliche Blockchain abwickelt. Die Transaktionen laufen über den XRP Ledger, der für hohe Geschwindigkeit und geringe Kosten bekannt ist.

"Durch unsere Partnerschaften mit Ripple, Gemini und WebBank bringen wir regulierte Stablecoin-Zahlungen in den Mainstream des Finanzsystems", erklärte Sherri Haymond, Global Head of Digital Commercialization bei Mastercard.

RLUSD wird unter einer Trust-Charter der New Yorker Finanzaufsicht (NYDFS) betrieben und ist vollständig durch Bargeldreserven gedeckt. Seit seiner Einführung Ende 2024 hat der Stablecoin eine Umlaufmenge von über 1 Milliarde US-Dollar erreicht.

Der Test soll zeigen, wie Blockchain-basierte Zahlungssysteme die Effizienz herkömmlicher Kreditkartenabwicklungen steigern können – ein Bereich, in dem Ripple zunehmend auf institutionelle Anwendungen setzt.

Ripple erreicht 40 Milliarden US-Dollar Bewertung nach Finanzierung über 500 Millionen US-Dollar

Nur wenige Stunden nach dem Start des RLUSD-Pilotprogramms verkündete Ripple eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von 500 Millionen US-Dollar, angeführt von Fonds, die mit Fortress Investment Group, Citadel Securities, Pantera Capital, Galaxy Digital, Brevan Howard und Marshall Wace verbunden sind.

Mit dieser Runde steigt die Bewertung des Unternehmens auf 40 Milliarden US-Dollar – eine der höchsten im Fintech-Bereich.

"Die Entscheidung, zusätzliches Kapital aufzunehmen, war strategisch motiviert", sagte Monica Long, Präsidentin von Ripple, im Gespräch mit CNBC. "Wir wollten die Gelegenheit nutzen, um starke institutionelle Partner an Bord zu holen, die uns beim Ausbau unserer globalen Infrastruktur unterstützen."

Ripple befindet sich in einer Phase aggressiver Expansion: In den letzten zwei Jahren hat das Unternehmen sechs Übernahmen abgeschlossen und sein Angebot deutlich über den Zahlungsverkehr hinaus erweitert – unter anderem in die Bereiche Stablecoins, Verwahrung, Prime Brokerage und Treasury Management.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



