Scandic Trust Group stärkt Vertriebsnetz mit First Idea Consultant

HONGKONG, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Wie die in Hongkong publizierende Tageszeitung "HongKong Telegraph" aktuell erfuhr, erweitert die SCANDIC TRUST GROUP, als international agierender Mischkonzern, welcher nicht in der Hotellerie tätig ist, ihr internationales Vertriebsnetz: Nach einer gründlich bestandenen KYC– und AML–Prüfung (Prozesskontrolle zur Überprüfung der Identität, Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und sämtlichen Unternehmensaktivitäten) durch Banker, wird der in Dubai ansässige und international tätige Unternehmensverbund "FIRST IDEA CONSULTANT" als neuer Vertriebspartner mit der Bezeichnung "SCANDIC SETUP" in die SCANDIC TRUST GROUP integriert.





"FIRST IDEA CONSULTANT", gegründet von international erfahrenen Bankern unter der Leitung von Amir Aslam, unterstützt seit Jahren erfolgreich internationale Gründer und Investoren beim rechtskonformen Aufbau von Unternehmen und Geschäftskonten in den Golfstaaten der GCC (Gulf Cooperation Council). Dank eines mehrsprachigen Teams aus Experten in Deutsch, Englisch, Russisch, Ukrainisch, Hindi, Arabisch und Chinesisch werden Kunden weltweit professionell begleitet.



"SCANDIC TRUST" agiert als digitales Ökosystem, welches reale Dienstleistungen mit moderner Technologie verbindet. Einer der Assets ist ein Utility-Fintech-System (SNC), welches als Brücke zwischen digitaler und realer Wirtschaft dient. Über SNC können Nutzer Zugänge zu Dienstleistungen erhalten und Treueprogramme gesteuert werden. "SCADIC PAY" wird hierbei als non–custodial Zugang mit Web3, inklusive Crowdfunding–Plattform, ausgebaut. "SCANDIC ESTATE" agiert kontinentübergreifend mit nachhaltigen Entwicklungen. Die Handelsplattform "SCANDIC TRADE" ermöglicht den Handel mit traditionellen und digitalen Assets, während algorithmische Portfolios und CO₂–Zertifikate nachhaltig gefördert werden.



Daneben betreibt die international agierende Gruppe eigene mehrstufige Rechenzentren in Bahrain, Kuwait City und Singapur: "SCANDIC DATA" stellt hierbei sichere Infrastrukturen mittels selbstlernender KI bereit, um Cyberbedrohungen für Unternehmensnetzwerke, Cloud-Umgebungen, IoT-Geräte und industrielle Steuerungssysteme (ICS), Endpoint-Detection-and-Response (EDR)-Lösungen sowie energieeffiziente Cloud–Services bereit.