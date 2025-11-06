AKTIE IM FOKUS 2
Rheinmetall drehen nach oben ab
- Rheinmetall-Aktien steigen um 3,3% auf 1.763 Euro.
- Rekordwerte im vierten Quartal und Umsatzsteigerung.
- Analysten empfehlen Käufe vor Kapitalmarkttag am 18.11.
(neu: Kurs, Experten und Details)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem eher zähen Start in den Handel haben sich die Aktien von Rheinmetall am Donnerstag auf den Weg nach oben gemacht. Gegen Mittag kletterte der Kurs um 3,3 Prozent auf 1.763 Euro und konnte die jüngste Konsolidierung über der Marke von 1.700 Euro nach oben verlassen.
Für das laufende vierte Quartal stellte der Rüstungskonzern bei der sogenannten Nomination einen neuen Rekordwert in Aussicht. Diese Kennziffer umfasst neben dem klassischen Auftragseingang unter anderem das Volumen aus neu abgeschlossenen Rahmenverträgen mit militärischen Kunden. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 13 Prozent auf 2,78 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis stieg um 19 Prozent auf 360 Millionen Euro. Rheinmetall bestätigte die Jahresprognose.
Analystin Chloe Lemarie von der Bank Jefferies zeigte sich erleichtert von dem robusten Zwischenbericht und dem bestätigten Ausblick. Denn die Ängste einiger Anleger vor einer Prognosesenkung, welche die Kursschwäche der vergangenen Tage widerspiegele, hätten sich somit nicht bewahrheitet. Die Konsensschätzungen lägen zudem weiterhin über der Planung des Unternehmens.
David Perry von JPMorgan riet Anlegern aus strategischer Sicht zu Käufen von Rheinmetall-Aktien: "Wir betrachten den jüngsten Rücksetzer der Aktien als gute Einstiegsmöglichkeit vor dem Kapitalmarkttag". Dieser findet am 18. November statt. Perry erwartet dann eine "Formalisierung" der Unternehmensziele bis zum Jahr 2030./bek/niw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,94 % und einem Kurs von 1.766 auf Tradegate (06. November 2025, 12:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -0,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 80,77 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.152,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.960,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +11,24 %/+27,70 % bedeutet.
Alles Aussagen von Papperger, die sowohl gestern als auch vor einem Jahr schon zutreffend waren. Trotzdem haben die Quartalszahlen zum 3. Quartal tendenziell enttäuscht.
Solche Kursumstände, daß der Kurs kaum auf positives nach oben reagiert und eher sich seitwärts oder gar gefallen ist, hatten wir von Anfang an,als Rheinmetall bei 200,300,500,700,800,1.000,1.200,1.500 usw,jedesmal galt Rheinmetall als total überteuert und alle fürsorglichen User sahen ständig, egal zu welchen Kurse,den total Absturz,der nie kam. So gesehen,mit dem Auftrags Tsunami wird Rheinmetall,wie auch jeweils Renk und Hensoldt,in ihren Bewertungen reinwachsen. Steht jedem frei sein Investment jederzeit zu beenden,wenn meint, bei Rheinmetall seien keine Kursgewinne zu erzielen,aber nicht weiter mit ständigen Warnungen vor dem Kollaps investierte User nerven! Man kommt sich sonst vor wie ein Kleinkind, das von der Mutter ständig vor den gefahren gewarnt wird,was wann wie passieren könnte
Ist schon bemerkenswert,wie in jedem Forum es User gibt, die sich Sorgen um das investierte Geld anderer ,echt investierten ,machen ! Jeder ist für sein Investment verantwortlich,jeder dürfte wissen,welche Risiken es beinhaltet,wann man bei Rheinmetall oder anderswo einsteigt,da bedarf es keiner ständigen Warnungen deswegen,einiger fürsorglicher User,ist NUR nervend