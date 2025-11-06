Zusätzlicher Veröffentlichungstermin des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) am 07.11.2025

Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes

(DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:



Zusätzlich zu den in der Wochenvorschau angekündigten Pressemitteilungen wird

das Statistische Bundesamt am Freitag, den 07.11.2025 eine zusätzliche

Pressemitteilung mit dem Titel "Zuzüge und Fortzüge syrischer Staatsangehöriger

sowie syrische Schutzsuchende und Menschen mit syrischer

Einwanderungsgeschichte, Januar-September 2025, Jahr 2024" veröffentlichen.



+++



Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot

des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6152694

OTS: Statistisches Bundesamt





