Zusätzlicher Veröffentlichungstermin des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) am 07.11.2025
Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes
(DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Zusätzlich zu den in der Wochenvorschau angekündigten Pressemitteilungen wird
das Statistische Bundesamt am Freitag, den 07.11.2025 eine zusätzliche
Pressemitteilung mit dem Titel "Zuzüge und Fortzüge syrischer Staatsangehöriger
sowie syrische Schutzsuchende und Menschen mit syrischer
Einwanderungsgeschichte, Januar-September 2025, Jahr 2024" veröffentlichen.
+++
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot
des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:
https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
