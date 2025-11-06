    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zusätzlicher Veröffentlichungstermin des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) am 07.11.2025

    Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes
    (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

    Zusätzlich zu den in der Wochenvorschau angekündigten Pressemitteilungen wird
    das Statistische Bundesamt am Freitag, den 07.11.2025 eine zusätzliche
    Pressemitteilung mit dem Titel "Zuzüge und Fortzüge syrischer Staatsangehöriger
    sowie syrische Schutzsuchende und Menschen mit syrischer
    Einwanderungsgeschichte, Januar-September 2025, Jahr 2024" veröffentlichen.

    +++

    Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot
    des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:
    https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
    Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6152694
    OTS: Statistisches Bundesamt



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Zusätzlicher Veröffentlichungstermin des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) am 07.11.2025 Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr: Zusätzlich zu den in der Wochenvorschau angekündigten Pressemitteilungen wird das Statistische Bundesamt am Freitag, den …