VW produziert trotz Nexperia-Krise auch kommende Woche durch
Ausgelöst wurde der Engpass durch einen Exportstopp aus China, der bestimmte Bauteile des niederländisch-chinesischen Herstellers betrifft. Nexperia gehört zum chinesischen Elektronikkonzern Wingtech und gilt mit einem Marktanteil von rund 40 Prozent bei Standardhalbleitern als wichtiger Zulieferer für zahlreiche Industrien. Die simplen Chips stecken in vielen Steuergeräten, die etwa von Bosch oder ZF an Autohersteller geliefert werden.
Auch andere Hersteller wie BMW und Mercedes beobachten die Lage, bislang laufen ihre Werke stabil. Branchenexperten warnen jedoch, dass die geopolitischen Spannungen zwischen China, den Niederlanden und den USA kurzfristig kaum gelöst werden können.
...Die Europäische Kommission hat am Dienstag mitgeteilt, sie begrüße Hinweise aus der Industrie, dass China mit Unternehmen aus der EU in Kontakt getreten sei, um einen teilweisen Fluss von Halbleitern wiederherzustellen. Damit sei ein Worst-Case-Szenario verhindert worden und es entstehe Zeit und Spielraum, um eine dauerhafte Lösung zu finden....
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Volkswagen von 149 auf 151 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen
Bei solchen Zahlen noch an eine Dividende zu denken ist absurd und zeigt, dass man sich der katastrophalen Lage nicht bewusst ist.