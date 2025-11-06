DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Siltronic auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siltronic nach Zahlen zum dritten Quartal von 38 auf 48 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Robert Sanders rechnet laut seinem Donnerstag vorliegenden Kommentar bis 2026 mit einer weiter angespannten Cashflow-Situation, sollte der Waferhersteller seine Investitionsausgaben nicht drastisch kürzen. Es müsse aber anerkannt werden, dass das Potenzial, die Nachfrage nach 300-mm-Wafern mit dem Überangebot in Einklang zu bringen, deutlich gestiegen sei./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,89 % und einem Kurs von 47,46EUR auf Tradegate (06. November 2025, 12:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Robert Sanders
Analysiertes Unternehmen: Siltronic
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 48
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
