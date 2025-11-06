ROUNDUP
Freenet steigert operatives Ergebnis - Aktie im Plus
- Freenet steigert operativen Gewinn, Umsatz stagniert.
- Aktie legt um zwei Prozent zu, bleibt jedoch schwach.
- TV-Bereich stark, Mobilfunkgeschäft schwächelt weiter.
BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet hat in den ersten neun Monaten operativ etwas mehr verdient als vor einem Jahr und auch als von Experten erwartet. Der Umsatz stagnierte dagegen. An der Börse legte die im MDax gelistete Aktie um rund zwei Prozent zu und notierte mit auf den oberen Plätzen.
Im laufenden Jahr lief es für das Papier aber bisher nicht so gut. Im Mai war die Aktie nach schwachen Zahlen für das erste Quartal kräftig unter Druck geraten und konnte sich davon bisher nicht erholen. Seit Jahresbeginn hat sie rund zwei Prozent an Wert verloren.
Die Zahlen seien solider ausgefallen als befürchtet, hieß es aus dem Handel. Laut Analyst Simon Stippig von Warburg Research hat der Bericht das Bild aus dem Vorquartal bestätigt: Das Mobilfunkgeschäft sei ziemlich schwach, der TV-Bereich mit waipu.tv dagegen stark. Letzteres habe für ein positives operatives Ergebnis gesorgt.
Für Siye He von der Citigroup zeigt der Trend beim operativen Ergebnis nach oben. Bei den so wichtigen Geschäftskennziffern (KPI) müsse sich aber noch nennenswerte Besserung einstellen.
Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um knapp zwei Prozent auf 395 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss in Büdelsdorf mitteilte. Experten hatten mit einem etwas geringeren Anstieg gerechnet. Der bei etwas mehr als 1,8 Milliarden Euro stagnierende Umsatz enttäuschte dagegen leicht. Die Prognose für 2025 wurde bestätigt./err/niw/stk
