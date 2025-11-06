    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsfreenet AktievorwärtsNachrichten zu freenet

    ROUNDUP

    Freenet steigert operatives Ergebnis - Aktie im Plus

    Für Sie zusammengefasst
    • Freenet steigert operativen Gewinn, Umsatz stagniert.
    • Aktie legt um zwei Prozent zu, bleibt jedoch schwach.
    • TV-Bereich stark, Mobilfunkgeschäft schwächelt weiter.
    ROUNDUP - Freenet steigert operatives Ergebnis - Aktie im Plus
    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet hat in den ersten neun Monaten operativ etwas mehr verdient als vor einem Jahr und auch als von Experten erwartet. Der Umsatz stagnierte dagegen. An der Börse legte die im MDax gelistete Aktie um rund zwei Prozent zu und notierte mit auf den oberen Plätzen.

    Im laufenden Jahr lief es für das Papier aber bisher nicht so gut. Im Mai war die Aktie nach schwachen Zahlen für das erste Quartal kräftig unter Druck geraten und konnte sich davon bisher nicht erholen. Seit Jahresbeginn hat sie rund zwei Prozent an Wert verloren.

    Die Zahlen seien solider ausgefallen als befürchtet, hieß es aus dem Handel. Laut Analyst Simon Stippig von Warburg Research hat der Bericht das Bild aus dem Vorquartal bestätigt: Das Mobilfunkgeschäft sei ziemlich schwach, der TV-Bereich mit waipu.tv dagegen stark. Letzteres habe für ein positives operatives Ergebnis gesorgt.

    Für Siye He von der Citigroup zeigt der Trend beim operativen Ergebnis nach oben. Bei den so wichtigen Geschäftskennziffern (KPI) müsse sich aber noch nennenswerte Besserung einstellen.

    Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um knapp zwei Prozent auf 395 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss in Büdelsdorf mitteilte. Experten hatten mit einem etwas geringeren Anstieg gerechnet. Der bei etwas mehr als 1,8 Milliarden Euro stagnierende Umsatz enttäuschte dagegen leicht. Die Prognose für 2025 wurde bestätigt./err/niw/stk

    freenet

    +0,37 %
    +0,37 %
    +1,88 %
    -5,84 %
    -1,46 %
    +33,73 %
    +64,07 %
    -12,17 %
    +53,63 %
    ISIN:DE000A0Z2ZZ5WKN:A0Z2ZZ

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie

    Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 29.176 auf Ariva Indikation (06. November 2025, 12:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um +0,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,21 Mrd..

    freenet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,9700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4600 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -4,06 %/+43,91 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
