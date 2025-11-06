Freenet steigert operatives Ergebnis - Aktie im Plus

Mal wieder ein sehr solides Zahlenwerk von Freenet (auch wenn der Steuereffekt minimal stört)! 😎

Auch scheint Robin Harris (als neuer CEO) nicht gleich alles "auf den Kopf stellen zu wollen" , was mich erstmal beruhigt.

Er hat auch die ein oder andere Strategie von 1&1 "mitgebracht" und gleich mal integriert. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif





Auch die Finanzlage (vor der Übernahme von MobileZone) hat sich nochmals deutlich gebessert!

Die Nettofinanzverschuldung ist von -302 Mio.€ (Q3 2024) auf -265 Mio.€ gesunken - trotz hoher Dividende und laufenden Aktienrückauf (50 Mio.€).

(natürlich auch teils gestützt durch den Verkauf der IP-Adressen, sowie der "Cloud-Group")

Und da ja auch noch 150 Mio.€ aus dem Ceconomy-Verkauf kommen, ändert auch die Übernahme von MobileZone daran so gut wie nichts!

Auch nach der Übernahme bleibt die Finanzlage von Freenet also exzellent! (net-debt to EBITDA - leverage aktuell: nur 0,5 !)





Für das (aus)laufende Geschäftsjahr 2025 erwarte ich daher eine Rekord-Dividende von ca. 2,10 je Aktie! 💵

(305 Mio.€ FCF x 0,8 = 244 Mio.€ ... dividiert durch dann noch ca. 116 Mio. ausstehende Aktien = 2,10€ je Aktie)





Richtig gut finde ich die kommende Neuerung, dass man zukünftig bei Freenet wohl das eigene Mobilfunk-Netz frei wählen (wechseln) kann! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif

Das wäre natürlich nochmal ein richtiges Alleinstellungsmerkmal ggü. allen anderen Anbietern (egal ob Netzbetreiber oder Reseller)!

So muss man nicht gleich den Anbieter wechseln, nur weil einem das "alte Netz nicht mehr gefällt" (z.B. nach Umzug)





Das wäre ein echter Gamechanger! 😜

Die Kunden lieben nichts mehr, als volle Flexibilität (abgesehen von einem möglichst niedrigen Preis natürlich). Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif







