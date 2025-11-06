Exporte aus China geben Reederei Moller-Maersk mehr Zuversicht

"Exporte aus Fernost, insbesondere aus China, sind weiterhin der Haupttreiber für ein solides Volumenwachstum", hieß es vom Unternehmen. "Die Importe bleiben in Europa, Afrika, Lateinamerika und West-Zentralasien robust." Gleichzeitig seien die Volumina nach Nordamerika zurückgegangen, vorwiegend von China in die USA, so Maersk.

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Weiterhin solide Exporte aus China lassen die Reederei Moller-Maersk optimistischer auf das Gesamtjahr blicken. Das globale Containeraufkommen dürfte 2025 um 4 Prozent zulegen, teilte die weltweit größte börsennotierte Reederei am Donnerstag bei Vorlage ihres Quartalsberichts in Kopenhagen mit. Zuvor war sie von 2 bis 4 Prozent Wachstum ausgegangen. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von Maersk soll nun zwischen 9 und 9,5 Milliarden US-Dollar liegen, statt zuvor 8 bis 9,5 Milliarden US-Dollar.

Im dritten Quartal konnten die gestiegenen Exportzahlen aus Asien dem Rückgang der Frachtraten aber nur teilweise entgegenwirken. So sank der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um fast 10 Prozent auf 14,2 Milliarden Dollar (12,2 Mrd Euro) - insbesondere wegen des deutlichen Rückgangs der Preise für Containertransporte auf dem Seeweg. Hinzu kamen höhere Kosten, sodass der operative Gewinn sich nahezu halbierte auf knapp 2,7 Milliarden Dollar. Unterm Strich ging der auf die Anteilseigner entfallende Gewinn sogar um 65 Prozent auf 1,05 Milliarden Dollar zurück.

Maersk gilt als ein Gradmesser für den globalen Handel. Dieser unterliegt momentan massiven Schwankungen, da die US-Regierung die Regeln für ihre Handelsbeziehungen mit der Welt neu gestaltet. Das Unternehmen erklärte, dass Zölle zwar isoliert betrachtet negativ für die Branche sind, aber den Containerreedereien ermöglicht haben, neue Dienstleistungen für ihre Kunden anzubieten, deren Lieferketten immer komplizierter werden./lew/men/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie Die A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,69 % und einem Kurs von 1.738 auf Tradegate (06. November 2025, 12:20 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie um -3,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,98 %. Die Marktkapitalisierung von A.P. Moeller - Maersk (B) bezifferte sich zuletzt auf 10,53 Mrd.. A.P. Moeller - Maersk (B) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 172,99. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,9500 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9.113,63DKK. Von den letzten 8 Analysten der A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7.800,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 11.909,00DKK was eine Bandbreite von +349,96 %/+586,99 % bedeutet.



