    Bauzinsen voraussichtlich bis Jahresende auf gleichbleibendem Niveau

    München (ots) -

    - Die Mehrheit der Experten des Interhyp-Bankenpanels geht von steigenden Zinsen
    in 2026 aus
    - Stabiles Zinsumfeld bietet Chancen für Kapitalanleger

    Die Zinsen für Immobilienfinanzierungen haben sich im Oktober weiterhin auf
    stabilem Niveau bewegt. Gerade im aktuellen Zinsumfeld lohnt sich der Blick auf
    Immobilien als Kapitalanlage. Die Nachfrage nach Mietwohnungen bleibt hoch,
    während das Angebot in vielen Städten knapp ist. Wer jetzt investiert,
    profitiert von kalkulierbaren Finanzierungskosten und attraktiven Mietrenditen .

    Kurzfristig weder deutlich sinkende noch steigende Zinsen in Sicht

    "Die Inflation liegt nahe am Zielwert, daher hat die Europäische Zentralbank EZB
    bei ihrer letzten Sitzung den Einlagenzins unverändert bei 2,0 Prozent
    belassen", sagt Interhyp-Vertriebsvorständin Mirjam Mohr. "Die Bauzinsen dürften
    bis Jahresende voraussichtlich stabil bleiben. Sie orientieren sich an den
    Renditen langlaufender Bundesanleihen. Diese schwanken seit Monaten im Bereich
    von 2,4 bis 2,7 Prozent. Wer aktuell über einen Immobilienkauf nachdenkt, kann
    weiterhin mit Zinsen rechnen, die sich im Schnitt um die Marke von 3,6 Prozent
    für 10-jährige Darlehen bewegen - und damit auf einem moderaten Niveau."

    Im kommenden Jahr kann das aber anders aussehen: 60 Prozent der Experten des
    Interhyp-Bankenpanels gehen von steigenden Bauzinsen Richtung 4 Prozent aus. 20
    Prozent rechnen langfristig mit gleichbleibenden Zinsen. Fallende Zinsen werden
    von 20 Prozent der Befragten prognostiziert.

    Aus dem Panel heißt es: "Die EZB hat das Ende der Zinssenkungen erreicht. Die
    Renditen von Bundesanleihen und damit die Baufinanzierungs-Zinsen sollten sich
    angesichts unveränderter EZB-Leitzinsen in den nächsten Monaten weitgehend
    seitwärts bewegen. Längerfristig drohen höhere Bund-Renditen und damit auch
    höhere Baufinanzierungs-Zinsen wegen der Schuldenpolitik der Staaten. Wenn klar
    wird, dass das Inflationsproblem nicht vollständig gelöst ist, dürfte auch dies
    zu höheren Bund-Renditen und Baufinanzierungs-Zinsen beitragen."

    Kapitalanlage: Stabilität nutzen, Chancen erkennen

    Besonders in Zeiten volatiler Kapitalmärkte und geopolitischer Unsicherheiten
    suchen viele Anleger nach Sachwerten mit stabiler Wertentwicklung. Die
    Kombination aus Mietrendite und möglicher Wertsteigerung macht Immobilien zu
    einem attraktiven Baustein in der Vermögensplanung.

    Warum jetzt investieren? Die Nachfrage nach Wohnraum ist ungebrochen hoch,
    insbesondere in Ballungsräumen. Das schafft gute Voraussetzungen für stabile
    Mieteinnahmen. Außerdem bewegen sich die Bauzinsen seit Monaten seitwärts - ein
    guter Zeitpunkt, um sich langfristig vergleichsweise günstige Konditionen zu
    sichern. Viele Kaufinteressierte erkennen diese Chancen: "Mittlerweile ist
    wieder jede vierte Finanzierung bei Interhyp eine Kapitalanlage", sagt Mirjam
    Mohr.

    Die Interhyp-Vorständin rät: "Wer über eine Kapitalanlage nachdenkt, sollte
    jetzt aktiv werden. Eine professionelle Beratung hilft dabei, das passende
    Objekt zu identifizieren und eine entsprechend maßgeschneiderte Finanzierung
    dazu aufzustellen. Bei einer Kapitalanlage spielen auch steuerliche Aspekte eine
    wichtige Rolle."

    Mehr Informationen zur Kapitalanlage mit Interhyp:
    http://www.interhyp.de/kapitalanlage-in-immobilien

    Über Interhyp:

    Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private
    Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an
    die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an
    Einzelvermittlerinnen und -Vermittler und institutionelle Partner wendet, hat
    das Unternehmen 2024 ein Finanzierungsvolumen von 22,4 Milliarden Euro
    erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet
    die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer
    Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der
    eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten
    Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen
    und Mitarbeiter und ist an über 140 Standorten persönlich vor Ort für ihre
    Kundinnen und Kunden und Partner präsent.

    Pressekontakt:

    Valeria Honal, Senior Unternehmenssprecherin, Interhyp AG,
    August-Everding-Straße 24, 81671 München, Telefon: +49 (89) 20307 1281, E-Mail:
    presse@interhyp.de; https://www.interhyp.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12620/6152705
    OTS: INTERHYP AG




