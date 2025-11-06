    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUTO1 Group AktievorwärtsNachrichten zu AUTO1 Group
    UBS stuft Auto1 auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 von 34,60 auf 36,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autohändler habe erneut starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend im Resümee. Mit einer Investitionsphase werde die Grundlage für einen langfristig höheren Absatz gelegt, diese ziehe sich nun aber länger hin./rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 20:07 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,85 % und einem Kurs von 25,62EUR auf Tradegate (06. November 2025, 12:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Jo Barnet-Lamb
    Analysiertes Unternehmen: Auto1
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 36,00
    Kursziel alt: 34,60
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



