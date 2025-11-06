    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWolters Kluwer AktievorwärtsNachrichten zu Wolters Kluwer
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Wolters Kluwer auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer trotz "ermutigender Neunmonatszahlen" von 154 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Operativ laufe beim Medienkonzern alles nach Plan, schrieb Silvia Cuneo in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die gesunkene Sektorbewertung führe aber in ihrem Modell zu einem niedrigeren Bewertungsmaßstab./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,20 % und einem Kurs von 106,6EUR auf Tradegate (06. November 2025, 11:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Silvia Cuneo
    Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 125
    Kursziel alt: 154
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    1 im Artikel enthaltener Wert
