DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Wolters Kluwer auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer trotz "ermutigender Neunmonatszahlen" von 154 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Operativ laufe beim Medienkonzern alles nach Plan, schrieb Silvia Cuneo in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die gesunkene Sektorbewertung führe aber in ihrem Modell zu einem niedrigeren Bewertungsmaßstab./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,20 % und einem Kurs von 106,6EUR auf Tradegate (06. November 2025, 11:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Silvia Cuneo

Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 154

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

