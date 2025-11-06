UBS stuft DHL Group auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Sell" belassen. Das operative Konzernergebnis habe über den Erwartungen gelegen, schrieb Cristian Nedelcu am Donnerstag. Das bestätigte Jahresziel entspreche aber in etwa dem Konsens./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,88 % und einem Kurs von 42,59EUR auf Tradegate (06. November 2025, 12:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 36

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



