    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Auto1 auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Der Gebrauchtwagenhändler habe durchweg starke Ergebnisse vorgelegt und seine Prognose erneut angehoben, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Das Wachstum sei einmal mehr durch gesteigerte Auto-Absatzmengen angetrieben worden, da die Nachfrage nach Gebrauchtwagen höher gewesen sei als erwartet./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,85 % und einem Kurs von 25,62EUR auf Tradegate (06. November 2025, 12:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Nizla Naizer
    Analysiertes Unternehmen: Auto1
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 37
    Kursziel alt: 37
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



