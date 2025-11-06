Westwing: Finanzvorstand erhält vorzeitige Vertragsverlängerung!

Der Aufsichtsrat der Westwing Group SE hat den Vertrag des Finanzvorstands Sebastian Westrich vorzeitig bis zum Ende des Geschäftsjahres 2029 verlängert.

Sebastian Westrich hat erfolgreich die ersten beiden Phasen eines dreistufigen Transformationsplans zur Wertsteigerung des Unternehmens umgesetzt.

Die dritte Phase des Transformationsplans fokussiert sich auf die Positionierung von Westwing als führende One-Stop-Destination im Premiumsegment für Home & Living.

Christoph Barchewitz, der Vorsitzende des Aufsichtsrats, äußerte Vertrauen in Westrichs Fähigkeiten und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.

Westrich betont die Bedeutung der Zusammenarbeit mit dem CEO, dem Management-Team und den Mitarbeitenden zur Umsetzung des Transformationsplans.

Die Mitteilung wurde am 6. November 2025 veröffentlicht und ist Teil der Corporate News der Westwing Group SE.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Quartalsmitteilung für das dritte Quartal 2025, bei Westwing ist am 06.11.2025.

Der Kurs von Westwing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,375EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +6,22 % im Plus.





