    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEPAM Systems AktievorwärtsNachrichten zu EPAM Systems

    Deutliches Umsatzwachstum

    189 Aufrufe 189 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diese unbekannte Aktie profitiert vom KI-Boom!

    EPAM Systems hilft Konzernen beim Sprung in die Cloud. Der IT-Dienstleister aus den USA hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 vorgelegt.

    Für Sie zusammengefasst
    • EPAM Systems steigert Umsatz um 19,4 % auf 1,394 Mrd.
    • GAAP-Betriebsergebnis bei 144,9 Mio. US-Dollar (10,4 %).
    • Prognose für 2025 angehoben: Umsatz 5,43-5,445 Mrd.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Deutliches Umsatzwachstum - Diese unbekannte Aktie profitiert vom KI-Boom!
    Foto: Panumas Nikhomkhai - Pexel

    Der Umsatz stieg um 19,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1,394 Milliarden US-Dollar, das organische Wachstum betrug dabei 7,1 Prozent.

    Das GAAP-Betriebsergebnis belief sich auf 144,9 Millionen US-Dollar beziehungsweise 10,4 Prozent des Umsatzes, während das Non-GAAP-Betriebsergebnis 222,8 Millionen US-Dollar beziehungsweise 16 Prozent des Umsatzes ausmachte.

    Der verwässerte GAAP-Gewinn je Aktie (EPS) lag bei 1,91 US-Dollar, der Non-GAAP-EPS bei 3,08 US-Dollar.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Der operative Cashflow belief sich in den ersten neun Monaten des Jahres auf 372 Millionen US-Dollar (Vorjahr: 428,9 Millionen US-Dollar). 

    Im dritten Quartal wurden Aktien im Wert von 82,1 Millionen US-Dollar zurückgekauft. Gleichzeitig genehmigte der Vorstand ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 1 Milliarde US-Dollar.

    Das Unternehmen hob zudem seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 an und erwartet nun einen Umsatz zwischen 5,43 bis 5,445 Milliarden US-Dollar.

    Das Softwareunternehmen erzielte ein besser als erwartetes Umsatzwachstum und erhöhte sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnprognose für das Gesamtjahr, die Aktie klettert. Zudem nutzt EPAM KI, um Unternehmen bei Automatisierung, Datenanalyse und digitalen Produkten zu unterstützen.

    Daher stand das Unternehmen auch auf unserer Watchlist, als heißer Nachzügler-Kandidat vor den Earnings und war bereits in der vergangenen Woche Thema in unserem Podcast Börse, Baby!  Hier gehts zur Folge.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die EPAM Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 142,7EUR auf Tradegate (06. November 2025, 12:03 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutliches Umsatzwachstum Diese unbekannte Aktie profitiert vom KI-Boom! EPAM Systems hilft Konzernen beim Sprung in die Cloud. Der IT-Dienstleister aus den USA hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 vorgelegt.