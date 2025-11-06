Deutliches Umsatzwachstum
Diese unbekannte Aktie profitiert vom KI-Boom!
EPAM Systems hilft Konzernen beim Sprung in die Cloud. Der IT-Dienstleister aus den USA hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 vorgelegt.
- EPAM Systems steigert Umsatz um 19,4 % auf 1,394 Mrd.
- GAAP-Betriebsergebnis bei 144,9 Mio. US-Dollar (10,4 %).
- Prognose für 2025 angehoben: Umsatz 5,43-5,445 Mrd.
Der Umsatz stieg um 19,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1,394 Milliarden US-Dollar, das organische Wachstum betrug dabei 7,1 Prozent.
Das GAAP-Betriebsergebnis belief sich auf 144,9 Millionen US-Dollar beziehungsweise 10,4 Prozent des Umsatzes, während das Non-GAAP-Betriebsergebnis 222,8 Millionen US-Dollar beziehungsweise 16 Prozent des Umsatzes ausmachte.
Der verwässerte GAAP-Gewinn je Aktie (EPS) lag bei 1,91 US-Dollar, der Non-GAAP-EPS bei 3,08 US-Dollar.
Der operative Cashflow belief sich in den ersten neun Monaten des Jahres auf 372 Millionen US-Dollar (Vorjahr: 428,9 Millionen US-Dollar).
Im dritten Quartal wurden Aktien im Wert von 82,1 Millionen US-Dollar zurückgekauft. Gleichzeitig genehmigte der Vorstand ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 1 Milliarde US-Dollar.
Das Unternehmen hob zudem seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 an und erwartet nun einen Umsatz zwischen 5,43 bis 5,445 Milliarden US-Dollar.
Das Softwareunternehmen erzielte ein besser als erwartetes Umsatzwachstum und erhöhte sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnprognose für das Gesamtjahr, die Aktie klettert. Zudem nutzt EPAM KI, um Unternehmen bei Automatisierung, Datenanalyse und digitalen Produkten zu unterstützen.
Daher stand das Unternehmen auch auf unserer Watchlist, als heißer Nachzügler-Kandidat vor den Earnings und war bereits in der vergangenen Woche Thema in unserem Podcast Börse, Baby! Hier gehts zur Folge.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die EPAM Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 142,7EUR auf Tradegate (06. November 2025, 12:03 Uhr) gehandelt.