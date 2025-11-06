    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZurich Insurance Group AktievorwärtsNachrichten zu Zurich Insurance Group
    UBS stuft Zurich Insurance Group auf 'Sell'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zurich nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 515 Franken auf "Sell" belassen. Der Versicherer habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Will Hardcastle am Donnerstag. An den Kernpunkten des Anlegerinteresses - den Auswirkungen des Preisdrucks im Bereich Industrieversicherungen sowie dem Potenzial der Farmers Group - ändere sich nichts./rob/ag

    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Will Hardcastle
    Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 515
    Kursziel alt: 515
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A



