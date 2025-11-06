UBS stuft Zurich Insurance Group auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zurich nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 515 Franken auf "Sell" belassen. Der Versicherer habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Will Hardcastle am Donnerstag. An den Kernpunkten des Anlegerinteresses - den Auswirkungen des Preisdrucks im Bereich Industrieversicherungen sowie dem Potenzial der Farmers Group - ändere sich nichts./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,72 % und einem Kurs von 600,4EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 12:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Will Hardcastle

Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 515

Kursziel alt: 515

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

