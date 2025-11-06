UBS stuft RATIONAL AG auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rational nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 750 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Markterwartungen um vier Prozent übertroffen, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,11 % und einem Kurs von 663EUR auf Tradegate (06. November 2025, 12:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 750
Kursziel alt: 750
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
