UBS stuft RATIONAL AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rational nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 750 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Markterwartungen um vier Prozent übertroffen, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,11 % und einem Kurs von 663EUR auf Tradegate (06. November 2025, 12:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 750

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

