Deutsche Boerse - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 06.11.2025

Am heutigen Handelstag musste die Deutsche Boerse Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,95 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Die Deutsche Börse AG ist ein global führender Anbieter von Börsen- und Finanzdienstleistungen, der durch seine umfassende Wertschöpfungskette und technologische Stärke hervorsticht.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Deutsche Boerse Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -14,68 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,63 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,26 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Deutsche Boerse eine negative Entwicklung von -1,94 % erlebt.

Deutsche Boerse Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,63 % 1 Monat -5,26 % 3 Monate -14,68 % 1 Jahr +0,41 %

Informationen zur Deutsche Boerse Aktie

Es gibt 190 Mio. Deutsche Boerse Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,11 Mrd. wert.

Wegen des Verdachts auf einen Kartellverstoß hat die EU-Kommission offiziell ein Verfahren gegen die Deutsche Börse und die US-Technologiebörse Nasdaq eingeleitet. Demnach soll geprüft werden, ob sie mit Abstimmungen im Bereich der Notierung, des …

Der Dax ist nach der späten Aufholjagd zur Wochenmitte am Donnerstag auf Stabilisierungskurs. Bis zum Mittag dämmte der deutsche Leitindex mit 24.019 Punkten seinen Verlust auf 0,13 Prozent ein. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um …

Die Europäische Kommission hat eine förmliche kartellrechtliche Untersuchung gegen die Deutsche Börse eingeleitet. Man wolle mögliche Absprachen zwischen der Deutschen Börse und der Nasdaq prüfen, teilte die …

Deutsche Boerse Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Boerse Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Boerse Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.