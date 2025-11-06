Hochtief erhöht Gewinnziel für 2025 - US-Tochter Turner mit starker Dynamik
- Hochtief optimistisch: Gewinnprognose 2025 angehoben.
- Bereinigter Gewinn: 750 bis 780 Millionen Euro angestrebt.
- Starke US-Tochter Turner treibt operativen Gewinn an.
ESSEN (dpa-AFX) - Der Baukonzern Hochtief wird dank deutlich besser laufender Geschäfte zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Für 2025 peilt Hochtief nun einen bereinigten Gewinn von 750 bis 780 Millionen Euro an, wie der MDax -Konzern am Donnerstag mitteilte. Das sei ein Plus von 20 bis 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zuvor hatte die Tochter des spanischen Infrastrukturkonzerns ACS hier 680 bis 730 Millionen Euro im Plan, nach 625 Millionen ein Jahr zuvor.
Der Vorstand erwartet nun vor allem aufgrund der sehr starken Gewinndynamik der US-Tochter Turner, dass der Zuwachs des operativen Gewinns sich im vierten Quartal im Vergleich zu den ersten neun Monaten beschleunigt. Die Essener werden am Nachmittag die Zahlen für die ersten neun Monate vorlegen./men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie
Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 262,2 auf Tradegate (06. November 2025, 12:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um +3,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,72 %.
Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 20,24 Mrd..
Hochtief zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 160,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Hochtief Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 153,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 163,00EUR was eine Bandbreite von -41,74 %/-37,93 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Hochtief - 607000 - DE0006070006
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hochtief. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.investing.com/news/stock-market-news/bofa-securities-doubles-hochtief-rating-to-buy-on-strong-us-data-centre-grow-4268533
http://www.deal-magazin.com/news/146720/Hochtief-US-Beteiligung-erhaelt-Grossauftrag-am-Flughafen-Los-Angeles
Der Ein- und Ausstieg beruht auf Bewertungen und Erwartungen.