Wirtschaftlichkeit kommt an vielen Stellen zu kurz

"Dass die Bundesregierung mit dem vorliegenden Gesetzentwurf Maßnahmen ergreifen

möchte, um eine flächendeckende Arzneimittelversorgung über die Apotheken zu

sichern, ist vor dem Hintergrund von Fachpersonalmangel und Strukturwandel

grundsätzlich sinnvoll. Insbesondere begrüßen wir die geplante

Entbürokratisierung und Flexibilisierung, durch welche beispielsweise auch die

Gründung von Zweigapotheken erleichtert werden soll. Dies kann gerade in

strukturschwachen Regionen zu einer stabilen Arzneimittelversorgung beitragen.





Leider werden dabei aber die Möglichkeiten der Digitalisierung nur unzureichend

genutzt. So könnten auch telepharmazeutisch begleitete Abgabeautomaten zur

Deckung des Versorgungsbedarfs beitragen.



Insgesamt sehen wir kritisch, dass der vorliegende Referentenentwurf zahlreiche

ausgabenträchtige Leistungen zulasten der GKV auf den Weg bringt, die

Wirtschaftlichkeit dabei aber zu kurz kommt. Die prekäre Finanzsituation der GKV

wird nur unzureichend berücksichtigt.



Zum Beispiel bei der vorgesehenen pauschalen Leistungsausweitung in Apotheken,

die ohne fachlich begründete Bedarfsdefinitionen und ohne die grundsätzliche

Einbettung in einen Versorgungsansatz erfolgen soll. Diese Regelungen würden

nicht zu einer Versorgungsverbesserung führen, sondern vor allem dazu, die halbe

Milliarde Euro aus dem Fonds für pharmazeutische Dienstleistungen zügiger an

Apotheken auszuschütten, während die gleichen Leistungen - beispielsweise

Messungen zu Risikofaktoren von Diabetes mellitus - ggf. woanders erneut

erbracht werden. Angesichts der angespannten Finanzsituation der GKV muss das

Geld aus dem Fonds umgehend an die Versichertengemeinschaft zurückgeführt

werden, Doppelstrukturen sind zu vermeiden.



Was wir außerdem strikt ablehnen, ist eine weitere Aufweichung bei der

wirtschaftlichen Abgabe von Arzneimitteln, die am Ende auch die Abgabe von

Rabattarzneimitteln belasten können. Auf dem Spiel stehen über sechs Milliarden

Euro an Einsparungen durch Rabattverträge pro Jahr. Das ist bei

GKV-Beitragssätzen auf Rekordniveau nicht nachvollziehbar. Auch eine Abgabe von

verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ohne ärztliche Verordnung in der

Apotheke lehnen wir ab. Hier drohen nicht sachgerechte Mehrkosten für die GKV.



Des Weiteren sehen wir die Gefahr, dass Arzneimittel, die nicht ohne Grund als

verschreibungspflichtig eingeordnet werden, in ihrer Wirkung verharmlost werden

und somit Arzneimittelmissbrauch gefördert wird. Die bestehenden Regelungen,

etwa zur Wiederholungsverordnung, sind mit Blick auf das Spannungsverhältnis aus

Entbürokratisierung, Arzneimittelsicherheit und Wirtschaftlichkeit ausreichend.



Nicht nachvollziehbar ist auch die erneute Erlaubnis von Skonti für Apotheken.

Insbesondere kleinere Apotheken dürften hier im Nachteil sein, entsprechend wird

die Spreizung zwischen Gering- und Großverdienern unter den Apotheken weiter

ansteigen. Damit drohen der GKV dann perspektivisch Forderungen nach

Honorarerhöhungen sowohl vom pharmazeutischen Großhandel als auch für kleinere

Apotheken zum Ausgleich von Wettbewerbsnachteilen."



