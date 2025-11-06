    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Reimann zur Apothekenreform

    Wirtschaftlichkeit kommt an vielen Stellen zu kurz

    Berlin (ots) - Anlässlich der Verbändeanhörung des Bundesgesundheitsministeriums
    zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der
    Apothekenversorgung und zur zweiten Verordnung zur Änderung der
    Apothekenbetriebsverordnung und der Arzneimittelpreisverordnung äußert sich die
    Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Dr. Carola Reimann, wie folgt:

    "Dass die Bundesregierung mit dem vorliegenden Gesetzentwurf Maßnahmen ergreifen
    möchte, um eine flächendeckende Arzneimittelversorgung über die Apotheken zu
    sichern, ist vor dem Hintergrund von Fachpersonalmangel und Strukturwandel
    grundsätzlich sinnvoll. Insbesondere begrüßen wir die geplante
    Entbürokratisierung und Flexibilisierung, durch welche beispielsweise auch die
    Gründung von Zweigapotheken erleichtert werden soll. Dies kann gerade in
    strukturschwachen Regionen zu einer stabilen Arzneimittelversorgung beitragen.

    Leider werden dabei aber die Möglichkeiten der Digitalisierung nur unzureichend
    genutzt. So könnten auch telepharmazeutisch begleitete Abgabeautomaten zur
    Deckung des Versorgungsbedarfs beitragen.

    Insgesamt sehen wir kritisch, dass der vorliegende Referentenentwurf zahlreiche
    ausgabenträchtige Leistungen zulasten der GKV auf den Weg bringt, die
    Wirtschaftlichkeit dabei aber zu kurz kommt. Die prekäre Finanzsituation der GKV
    wird nur unzureichend berücksichtigt.

    Zum Beispiel bei der vorgesehenen pauschalen Leistungsausweitung in Apotheken,
    die ohne fachlich begründete Bedarfsdefinitionen und ohne die grundsätzliche
    Einbettung in einen Versorgungsansatz erfolgen soll. Diese Regelungen würden
    nicht zu einer Versorgungsverbesserung führen, sondern vor allem dazu, die halbe
    Milliarde Euro aus dem Fonds für pharmazeutische Dienstleistungen zügiger an
    Apotheken auszuschütten, während die gleichen Leistungen - beispielsweise
    Messungen zu Risikofaktoren von Diabetes mellitus - ggf. woanders erneut
    erbracht werden. Angesichts der angespannten Finanzsituation der GKV muss das
    Geld aus dem Fonds umgehend an die Versichertengemeinschaft zurückgeführt
    werden, Doppelstrukturen sind zu vermeiden.

    Was wir außerdem strikt ablehnen, ist eine weitere Aufweichung bei der
    wirtschaftlichen Abgabe von Arzneimitteln, die am Ende auch die Abgabe von
    Rabattarzneimitteln belasten können. Auf dem Spiel stehen über sechs Milliarden
    Euro an Einsparungen durch Rabattverträge pro Jahr. Das ist bei
    GKV-Beitragssätzen auf Rekordniveau nicht nachvollziehbar. Auch eine Abgabe von
    verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ohne ärztliche Verordnung in der
    Apotheke lehnen wir ab. Hier drohen nicht sachgerechte Mehrkosten für die GKV.

    Des Weiteren sehen wir die Gefahr, dass Arzneimittel, die nicht ohne Grund als
    verschreibungspflichtig eingeordnet werden, in ihrer Wirkung verharmlost werden
    und somit Arzneimittelmissbrauch gefördert wird. Die bestehenden Regelungen,
    etwa zur Wiederholungsverordnung, sind mit Blick auf das Spannungsverhältnis aus
    Entbürokratisierung, Arzneimittelsicherheit und Wirtschaftlichkeit ausreichend.

    Nicht nachvollziehbar ist auch die erneute Erlaubnis von Skonti für Apotheken.
    Insbesondere kleinere Apotheken dürften hier im Nachteil sein, entsprechend wird
    die Spreizung zwischen Gering- und Großverdienern unter den Apotheken weiter
    ansteigen. Damit drohen der GKV dann perspektivisch Forderungen nach
    Honorarerhöhungen sowohl vom pharmazeutischen Großhandel als auch für kleinere
    Apotheken zum Ausgleich von Wettbewerbsnachteilen."

    Ihr Ansprechpartner in der Pressestelle:

    Dr. Kai Behrens
    Telefon: 030 / 34646-2309
    Mobil: 01520 / 1563042
    E-Mail: mailto:presse@bv.aok.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8697/6152731
    OTS: AOK-Bundesverband




    Verfasst von news aktuell
