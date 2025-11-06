Paukenschlag: Deutsche Börse unter Kartellverdacht – Aktie rutscht ab!

Am Donnerstagvormittag verlor die Aktie der Deutschen Börse zeitweise mehr als fünf Prozent an Wert. Die des Konkurrenten Nasdaq gab um mehr als zwei Prozent nach. Aktuell notiert die Aktie der Deutschen Börse knapp vier Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet 211,30 Euro. Die Nasdaq-Aktie notiert 2,3 Prozent im Minus bei 73,10 Euro je Anteilschein (Stand: 13:34 Uhr).

Die EU-Kommission hat ein umfangreiches Kartellverfahren gegen die Deutsche Börse und den US-amerikanischen Börsenbetreiber Nasdaq eingeleitet. Im Raum steht der Verdacht, dass sich die beiden Marktführer bei Preisen, Marktaufteilung und Geschäftsstrategien im europäischen Derivatehandel abgestimmt haben könnten, was einen schweren Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht der EU darstellen würde.

Nach Angaben aus Brüssel prüfen die Ermittler, ob es Absprachen über Notierungen, Handelsplattformen und Clearing-Dienste gab. Zudem soll untersucht werden, ob sensible Geschäftsdaten ausgetauscht oder Kundengruppen gezielt aufgeteilt wurden, um sich gegenseitig keine Konkurrenz zu machen. Falls sich diese Vorwürfe bestätigen, drohen beiden Unternehmen milliardenschwere Geldbußen.

Bereits im September 2024 war die EU-Kommission aktiv geworden und hatte unangekündigte Durchsuchungen bei den Unternehmen vorgenommen. Nun folgt das offizielle Verfahren – ein Signal, dass die Brüsseler Behörde den Fall mit hoher Priorität verfolgt. Eine Vorentscheidung über das Ergebnis gebe es allerdings noch nicht, betonte die Kommission.

Kartellabsprachen dieser Art könnten die Preisbildung verzerren und die Effizienz des Binnenmarkts gefährden, so die EU. Gerade im sensiblen Bereich des Derivatehandels, in dem täglich Milliarden umgesetzt werden, sind Wettbewerb, Liquidität und Transparenz entscheidend.

Innerhalb der Deutschen Börse AG steht vor allem die Eurex im Fokus, die größte Terminbörse Europas und zentraler Akteur beim Handel mit Finanzderivaten. Die Nasdaq wiederum betreibt Handelsplätze sowohl in den USA als auch in Europa und zählt zu den weltweit wichtigsten Plattformen für Technologie- und Finanzkontrakte.

Mit dem Verfahren will Brüssel ein deutliches Signal setzen. Der Aufbau einer fairen Kapitalmarktunion darf nicht durch mögliche Absprachen der größten Akteure unterlaufen werden. Für die betroffenen Börsen könnte das Verfahren erhebliche finanzielle und regulatorische Folgen haben.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



