    Simple lance une plateforme d'IA révolutionnaire fournissant en temps réel des données de CO2e basées sur les factures pour les entreprises et les institutions

    Vienne / Göteborg / Osaka (ots) - La société technologique suédo-autrichienne
    Simple ( http://www.itssimple.com ) a lancé une plateforme d'intelligence
    artificielle révolutionnaire qui lit et extrait automatiquement les données
    issues des factures, devis et bons de livraison afin de calculer avec précision
    les émissions de CO2e en temps réel. Basée sur des données vérifiées d'analyse
    du cycle de vie (ACV), Simple transforme les documents commerciaux quotidiens en
    informations exactes et auditables sur les émissions de portée 3,
    instantanément, automatiquement et à une fraction du coût actuel.

    Des données de CO2e instantanées - directement à partir des documents
    opérationnels

    L'intelligence artificielle de la plateforme lit les factures ou les devis
    fournisseurs, identifie les matériaux, produits et services, puis les associe
    immédiatement à des facteurs d'émission scientifiques. Cela permet de générer
    automatiquement et en continu des valeurs de CO2e précises, article par article,
    sans saisie manuelle, sans modèles d'estimation ni projets de conseil. Les
    résultats apparaissent en quelques minutes et ne coûtent que quelques centimes
    par facture, supprimant ainsi les obstacles économiques à une comptabilité
    fiable des émissions de portée 3.

    " Les entreprises et les institutions ont enfin accès à des données de CO2e à la
    fois fiables et immédiates ", a déclaré Mattias Brodendal, fondateur de Simple.
    " Notre IA permet de connaître l'impact climatique réel de chaque achat, projet
    ou décision fournisseur dès la réception de la facture ou du devis. "

    Des avantages considérables pour la gestion de la Scope 3

    Les émissions de portée 3, c'est-à-dire les émissions indirectes de gaz à effet
    de serre (GES) issues de la chaîne de valeur d'une entreprise, peuvent
    représenter jusqu'à 90 pour cent de son empreinte carbone, tout en demeurant
    complexes et coûteuses à mesurer. Simple automatise ce processus de bout en bout
    :

    - Extraction automatique des données d'activité à partir des factures, devis ou
    bons de livraison

    - Précision scientifique grâce à l'intégration de bases de données robustes
    d'analyse du cycle de vie

    - Résultats en temps réel, prêts pour audit, accessibles via téléchargement,
    traitement par lots ou API

    - Tarification très abordable, avec des coûts de quelques centimes par facture

    - Intégration fluide aux systèmes ERP, permettant une mise en oeuvre et une
    montée en échelle immédiates

    " Pour les équipes de direction et d'approvisionnement, Simple rend possible une
    véritable prise de décision fondée sur les données ", a expliqué Andreas
    Wiesmueller, cofondateur de Simple. " Vous pouvez comparer les fournisseurs,
    optimiser vos achats et déclarer vos émissions de portée 3 - tout cela à partir
    du même jeu de données fiable. "

    Des projets pilotes confirment la précision des données, l'efficacité et les
    économies de coûts

    Les entreprises ayant testé la plateforme signalent des gains de temps
    considérables et une intelligence climatique plus précise. Scanfast, l'un des
    premiers utilisateurs, a transformé des données d'approvisionnement complexes en
    informations exploitables :

    " Simple nous a apporté un niveau de précision auparavant impossible ", a
    indiqué Henrik Kleveros, directeur des données (CDO) d'Scanfast. " La plateforme
    automatise un travail qui prenait des semaines, garantit la fiabilité des
    résultats et nous offre une visibilité immédiate sur nos données de durabilité.
    "

    Prête à être déployée

    Simple est désormais disponible pour les entreprises de toutes tailles ainsi que
    pour les institutions publiques. Des intégrations avec les principaux systèmes
    ERP sont déjà disponibles, permettant aux organisations de déployer la
    plateforme rapidement et de recevoir des données d'émissions de haute qualité en
    quelques jours seulement.

    À propos de Simple AI

    Simple calcule les émissions de CO2e en temps réel en analysant les factures,
    les devis et les bons de livraison à l'aide d'une IA avancée et de données
    vérifiées issues de l'analyse du cycle de vie. Le résultat : des informations
    Scope 3 entièrement automatisées et très précises qui permettent de prendre des
    décisions durables, de comparer les fournisseurs et de générer des rapports
    fiables en temps réel.

    Photos de presse et plus d'informations: https://itssimple.com/press

    Contact presse :

    Skills | Team Farner
    Juergen H. Gangoly, mailto:juergen.gangoly@skills.at
    +436642000260, http://www.skills.at

    Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/181356/6152740
    OTS: Simple




