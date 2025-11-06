    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Simple lanza una innovadora plataforma de IA que ofrece datos de CO2e en tiempo real basados en facturas para empresas e instituciones

    Viena/Gotenburgo/Osaka (ots) - La empresa tecnológica sueco-austriaca Simple (
    http://www.itssimple.com ) ha lanzado una revolucionaria plataforma de
    inteligencia artificial que lee y extrae automáticamente datos de facturas,
    presupuestos y albaranes para calcular con precisión las emisiones de CO2e en
    tiempo real. Basada en datos verificados de Análisis de Ciclo de Vida (LCA),
    Simple transforma los documentos empresariales cotidianos en información precisa
    y verificable sobre emisiones de Alcance 3, de forma instantánea, automática y a
    una fracción del coste actual.

    Datos de CO2e instantáneos, directamente desde los documentos operativos

    La IA de la plataforma analiza facturas o presupuestos de proveedores,
    identifica materiales, productos y servicios, y los compara al instante con
    factores científicos de emisión. Esto permite generar cifras de CO2e a nivel de
    artículo, de forma automática y continua, sin necesidad de introducir datos
    manualmente, sin modelos de estimación ni proyectos de consultoría. Los
    resultados aparecen en minutos y cuestan solo unos céntimos por factura,
    eliminando las barreras económicas para una contabilidad de Alcance 3 precisa.

    "Las empresas e instituciones por fin tienen acceso a datos de CO2e que son a la
    vez fiables e inmediatos", señaló Mattias Brodendal, fundador de Simple.
    "Nuestra IA permite conocer el verdadero impacto climático de cada compra,
    proyecto o decisión de proveedor, tan pronto como llega la factura o el
    presupuesto."

    Ventajas clave para la gestión del Alcance 3

    Las emisiones de Alcance 3, es decir, las emisiones indirectas de gases de
    efecto invernadero (GEI) derivadas de la cadena de valor de una empresa, pueden
    representar hasta el 90 por ciento de su huella de carbono. Sin embargo,
    históricamente han sido complejas y costosas de medir. Simple automatiza este
    proceso de principio a fin:

    - Extracción automática de datos de actividad a partir de facturas, presupuestos
    o albaranes
    - Precisión científica gracias a la integración con sólidos conjuntos de datos
    de Análisis de Ciclo de Vida
    - Resultados en tiempo real, listos para auditoría, disponibles mediante cargas,
    procesamiento por lotes o API
    - Costes reducidos, con tarifas por factura de solo unos céntimos
    - Integración fluida con sistemas ERP, lo que permite una implementación y
    escalabilidad inmediatas

    "Para los equipos de gestión y compras, Simple permite tomar decisiones
    verdaderamente basadas en datos", explicó Andreas Wiesmueller, cofundador de
    Simple. "Se pueden comparar proveedores, optimizar el abastecimiento y reportar
    las emisiones de Alcance 3, todo con el mismo conjunto de datos fiable."

    Proyectos piloto confirman precisión, eficiencia y ahorro de costes

    Las empresas que han probado la plataforma informan de un importante ahorro de
    tiempo y una inteligencia climática más precisa. Scanfast, uno de los primeros
    usuarios, transformó datos complejos de compras en información procesable:
    "Simple nos ha proporcionado un nivel de precisión que antes era imposible",
    comentó Henrik Kleveros, Director de Datos (CDO) de Scanfast. "Automatiza lo que
    antes llevaba semanas, garantiza exactitud y nos ofrece visibilidad inmediata de
    nuestros datos de sostenibilidad."

    Lista para su implementación

    Simple ya está disponible para empresas de todos los tamaños, así como para
    instituciones públicas. Las integraciones con los principales sistemas ERP ya
    están listas, lo que permite a las organizaciones implementar la plataforma
    rápidamente y empezar a recibir datos de emisiones de alta calidad en cuestión
    de días.

    Acerca de Simple AI

    Simple determina las emisiones de CO2e en tiempo real analizando facturas,
    presupuestos y albaranes mediante inteligencia artificial avanzada y datos
    verificados de Análisis de Ciclo de Vida. El resultado: información de Alcance 3
    totalmente automatizada, altamente precisa y disponible en tiempo real, que
    permite tomar decisiones sostenibles, comparar proveedores y elaborar informes
    fiables.

    Fotos de prensa y más información : https://itssimple.com/press

    Contacto de prensa:

    Skills | Team Farner Juergen H. Gangoly, mailto:juergen.gangoly@skills.at
    +436642000260, http://www.skills.at

    Contenido adicional: http://presseportal.de/pm/181356/6152743
    OTS: Simple




