    Simple launcht bahnbrechende KI-Plattform, die Echtzeit-Daten zu CO2e-Emissionen auf Rechnungsbasis liefert

    Wien/Gothenburg/Osaka (ots) - Sofortige Ersparnis für Unternehmen und
    Institutionen

    Das schwedisch-österreichische Technologieunternehmen Simple (
    http://www.itssimple.com ) hat eine bahnbrechende KI-Plattform auf den Markt
    gebracht, die automatisch Daten aus Rechnungen, Angeboten und Lieferscheinen
    ausliest und extrahiert, um präzise CO2e-Emissionen in Echtzeit zu berechnen.
    Basierend auf verifizierten Life Cycle Assessment (LCA)-Daten wandelt Simple
    routinemäßige Geschäftsdokumente in genaue, auditfähige Scope-3-Erkenntnisse um
    - in Echtzeit, automatisch und zu einem Bruchteil der heutigen Kosten.

    Sofortige CO2e-Daten in Echtzeit- direkt aus den Geschäftsunterlagen

    Die KI der Plattform liest Rechnungen oder Lieferantenangebote, identifiziert
    Materialien, Produkte und Dienstleistungen und ordnet ihnen sofort
    wissenschaftliche Emissionsfaktoren zu. Auf diese Weise können CO2e-Werte auf
    Artikelebene aktivitätsbasiert, automatisch und kontinuierlich generiert werden
    - ohne manuelle Eingaben, Schätzmodelle oder Beratungsprojekte. Die Ergebnisse
    liegen innerhalb weniger Minuten vor und kosten nur wenige Cent pro Rechnung,
    wodurch finanzielle Hindernisse für eine genaue Scope-3-Bilanzierung beseitigt
    werden.

    "Unternehmen und Institutionen haben endlich Zugang zu zuverlässigen und
    aktuellen CO2e-Daten", so Mattias Brodendal, Gründer von Simple. "Unsere KI
    ermöglicht es, die tatsächlichen Auswirkungen jedes Einkaufs, jedes Projekts
    oder jeder geplanten Lieferantenentscheidung auf das Klima zu erfassen - sobald
    eine Rechnung oder ein Angebot eingeht."

    Erhebliche Fortschritte für das Scope-3-Management

    Scope-3-Emissionen, also indirekte Treibhausgasemissionen aus der
    Wertschöpfungskette eines Unternehmens, können bis zu 90 Prozent des
    CO2-Fußabdrucks ausmachen, waren jedoch bislang komplex und teuer in der
    Messung. Simple automatisiert diesen Prozess durchgängig:

    - Automatische Extraktion von Aktivitätsdaten aus Rechnungen, Angeboten oder
    Lieferscheinen
    - Wissenschaftliche Genauigkeit durch Integration robuster Daten aus der
    Lebenszyklusanalyse
    - Echtzeit-Ergebnisse, die für Audits geeignet sind und über Uploads,
    Stapelverarbeitung oder APIs verfügbar sind
    - Kostengünstige Abrechnung pro Rechnung ("Pay-per-Bill") im niedrigen
    Cent-Bereich
    - Nahtlose ERP-Integration, die eine sofortige Implementierung und Skalierung
    ermöglicht

    "Für Teams in Management und Beschaffung ermöglicht Simple eine wirklich
    datengestützte Entscheidungsfindung in der Praxis", so Andreas Wiesmüller,
    Co-Founder von Simple. "Sie können so Lieferanten vergleichen, die Beschaffung
    optimieren und Scope-3-Emissionen erfassen - alles mit denselben zuverlässigen
    Daten."

    Pilotprojekte mit Kunden bestätigen Datengenauigkeit, Effizienz und
    Kosteneinsparungen

    Unternehmen, die die Plattform getestet haben, berichten von erheblichen
    Zeiteinsparungen und präziseren Klimadaten. Scanfast, einer der ersten Nutzer,
    hat komplexe Beschaffungsdaten in umsetzbare Erkenntnisse umgewandelt: "Simple
    hat uns eine Präzision ermöglicht, die zuvor unmöglich war", so Henrik Kleveros,
    CDO von Scanfast. "Es automatisiert Vorgänge, die früher Wochen gedauert haben,
    gewährleistet Genauigkeit und verschafft uns sofortigen Einblick in unsere
    Nachhaltigkeitsdaten."

    Sofort einsatzbereit

    Simple ist ab sofort für Unternehmen jeder Größe sowie für öffentliche
    Einrichtungen verfügbar. Integrationen mit gängigen ERP-Systemen sind bereits
    gegeben, sodass Unternehmen die Plattform schnell implementieren und innerhalb
    weniger Tage hochwertige Emissionsdaten erhalten können.

    Über Simple AI

    Simple ermittelt CO2e-Emissionen in Echtzeit, indem es Rechnungen, Angebote und
    Lieferscheine mithilfe fortschrittlicher KI und verifizierter Daten zur
    Lebenszyklusanalyse analysiert. Das Ergebnis: vollautomatisierte, hochpräzise
    Scope-3-Erkenntnisse, die nachhaltige Entscheidungen, Lieferantenvergleiche und
    glaubwürdige Berichterstattung in Echtzeit ermöglichen.

    Pressefotos und weitere Informationen : https://itssimple.com/press

    Pressekontakt:

    Skills | Team Farner
    Jürgen H. Gangoly, mailto:juergen.gangoly@skills.at +436642000260,
    http://www.skills.at

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132355/6152746
    OTS: Simple




    Verfasst von news aktuell
