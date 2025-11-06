Simple launcht bahnbrechende KI-Plattform, die Echtzeit-Daten zu CO2e-Emissionen auf Rechnungsbasis liefert

Wien/Gothenburg/Osaka (ots) - Sofortige Ersparnis für Unternehmen und

Institutionen



Das schwedisch-österreichische Technologieunternehmen Simple (

http://www.itssimple.com ) hat eine bahnbrechende KI-Plattform auf den Markt

gebracht, die automatisch Daten aus Rechnungen, Angeboten und Lieferscheinen

ausliest und extrahiert, um präzise CO2e-Emissionen in Echtzeit zu berechnen.

Basierend auf verifizierten Life Cycle Assessment (LCA)-Daten wandelt Simple

routinemäßige Geschäftsdokumente in genaue, auditfähige Scope-3-Erkenntnisse um

- in Echtzeit, automatisch und zu einem Bruchteil der heutigen Kosten.



Sofortige CO2e-Daten in Echtzeit- direkt aus den Geschäftsunterlagen





Die KI der Plattform liest Rechnungen oder Lieferantenangebote, identifiziert

Materialien, Produkte und Dienstleistungen und ordnet ihnen sofort

wissenschaftliche Emissionsfaktoren zu. Auf diese Weise können CO2e-Werte auf

Artikelebene aktivitätsbasiert, automatisch und kontinuierlich generiert werden

- ohne manuelle Eingaben, Schätzmodelle oder Beratungsprojekte. Die Ergebnisse

liegen innerhalb weniger Minuten vor und kosten nur wenige Cent pro Rechnung,

wodurch finanzielle Hindernisse für eine genaue Scope-3-Bilanzierung beseitigt

werden.



"Unternehmen und Institutionen haben endlich Zugang zu zuverlässigen und

aktuellen CO2e-Daten", so Mattias Brodendal, Gründer von Simple. "Unsere KI

ermöglicht es, die tatsächlichen Auswirkungen jedes Einkaufs, jedes Projekts

oder jeder geplanten Lieferantenentscheidung auf das Klima zu erfassen - sobald

eine Rechnung oder ein Angebot eingeht."



Erhebliche Fortschritte für das Scope-3-Management



Scope-3-Emissionen, also indirekte Treibhausgasemissionen aus der

Wertschöpfungskette eines Unternehmens, können bis zu 90 Prozent des

CO2-Fußabdrucks ausmachen, waren jedoch bislang komplex und teuer in der

Messung. Simple automatisiert diesen Prozess durchgängig:



- Automatische Extraktion von Aktivitätsdaten aus Rechnungen, Angeboten oder

Lieferscheinen

- Wissenschaftliche Genauigkeit durch Integration robuster Daten aus der

Lebenszyklusanalyse

- Echtzeit-Ergebnisse, die für Audits geeignet sind und über Uploads,

Stapelverarbeitung oder APIs verfügbar sind

- Kostengünstige Abrechnung pro Rechnung ("Pay-per-Bill") im niedrigen

Cent-Bereich

- Nahtlose ERP-Integration, die eine sofortige Implementierung und Skalierung

ermöglicht



"Für Teams in Management und Beschaffung ermöglicht Simple eine wirklich

datengestützte Entscheidungsfindung in der Praxis", so Andreas Wiesmüller,

Co-Founder von Simple. "Sie können so Lieferanten vergleichen, die Beschaffung

optimieren und Scope-3-Emissionen erfassen - alles mit denselben zuverlässigen

Daten."



Pilotprojekte mit Kunden bestätigen Datengenauigkeit, Effizienz und

Kosteneinsparungen



Unternehmen, die die Plattform getestet haben, berichten von erheblichen

Zeiteinsparungen und präziseren Klimadaten. Scanfast, einer der ersten Nutzer,

hat komplexe Beschaffungsdaten in umsetzbare Erkenntnisse umgewandelt: "Simple

hat uns eine Präzision ermöglicht, die zuvor unmöglich war", so Henrik Kleveros,

CDO von Scanfast. "Es automatisiert Vorgänge, die früher Wochen gedauert haben,

gewährleistet Genauigkeit und verschafft uns sofortigen Einblick in unsere

Nachhaltigkeitsdaten."



Sofort einsatzbereit



Simple ist ab sofort für Unternehmen jeder Größe sowie für öffentliche

Einrichtungen verfügbar. Integrationen mit gängigen ERP-Systemen sind bereits

gegeben, sodass Unternehmen die Plattform schnell implementieren und innerhalb

weniger Tage hochwertige Emissionsdaten erhalten können.



Über Simple AI



Simple ermittelt CO2e-Emissionen in Echtzeit, indem es Rechnungen, Angebote und

Lieferscheine mithilfe fortschrittlicher KI und verifizierter Daten zur

Lebenszyklusanalyse analysiert. Das Ergebnis: vollautomatisierte, hochpräzise

Scope-3-Erkenntnisse, die nachhaltige Entscheidungen, Lieferantenvergleiche und

glaubwürdige Berichterstattung in Echtzeit ermöglichen.



