Simple launcht bahnbrechende KI-Plattform, die Echtzeit-Daten zu CO2e-Emissionen auf Rechnungsbasis liefert
Wien/Gothenburg/Osaka (ots) - Sofortige Ersparnis für Unternehmen und
Institutionen
Das schwedisch-österreichische Technologieunternehmen Simple (
http://www.itssimple.com ) hat eine bahnbrechende KI-Plattform auf den Markt
gebracht, die automatisch Daten aus Rechnungen, Angeboten und Lieferscheinen
ausliest und extrahiert, um präzise CO2e-Emissionen in Echtzeit zu berechnen.
Basierend auf verifizierten Life Cycle Assessment (LCA)-Daten wandelt Simple
routinemäßige Geschäftsdokumente in genaue, auditfähige Scope-3-Erkenntnisse um
- in Echtzeit, automatisch und zu einem Bruchteil der heutigen Kosten.
Die KI der Plattform liest Rechnungen oder Lieferantenangebote, identifiziert
Materialien, Produkte und Dienstleistungen und ordnet ihnen sofort
wissenschaftliche Emissionsfaktoren zu. Auf diese Weise können CO2e-Werte auf
Artikelebene aktivitätsbasiert, automatisch und kontinuierlich generiert werden
- ohne manuelle Eingaben, Schätzmodelle oder Beratungsprojekte. Die Ergebnisse
liegen innerhalb weniger Minuten vor und kosten nur wenige Cent pro Rechnung,
wodurch finanzielle Hindernisse für eine genaue Scope-3-Bilanzierung beseitigt
werden.
"Unternehmen und Institutionen haben endlich Zugang zu zuverlässigen und
aktuellen CO2e-Daten", so Mattias Brodendal, Gründer von Simple. "Unsere KI
ermöglicht es, die tatsächlichen Auswirkungen jedes Einkaufs, jedes Projekts
oder jeder geplanten Lieferantenentscheidung auf das Klima zu erfassen - sobald
eine Rechnung oder ein Angebot eingeht."
Erhebliche Fortschritte für das Scope-3-Management
Scope-3-Emissionen, also indirekte Treibhausgasemissionen aus der
Wertschöpfungskette eines Unternehmens, können bis zu 90 Prozent des
CO2-Fußabdrucks ausmachen, waren jedoch bislang komplex und teuer in der
Messung. Simple automatisiert diesen Prozess durchgängig:
- Automatische Extraktion von Aktivitätsdaten aus Rechnungen, Angeboten oder
Lieferscheinen
- Wissenschaftliche Genauigkeit durch Integration robuster Daten aus der
Lebenszyklusanalyse
- Echtzeit-Ergebnisse, die für Audits geeignet sind und über Uploads,
Stapelverarbeitung oder APIs verfügbar sind
- Kostengünstige Abrechnung pro Rechnung ("Pay-per-Bill") im niedrigen
Cent-Bereich
- Nahtlose ERP-Integration, die eine sofortige Implementierung und Skalierung
ermöglicht
"Für Teams in Management und Beschaffung ermöglicht Simple eine wirklich
datengestützte Entscheidungsfindung in der Praxis", so Andreas Wiesmüller,
Co-Founder von Simple. "Sie können so Lieferanten vergleichen, die Beschaffung
optimieren und Scope-3-Emissionen erfassen - alles mit denselben zuverlässigen
Daten."
Pilotprojekte mit Kunden bestätigen Datengenauigkeit, Effizienz und
Kosteneinsparungen
Unternehmen, die die Plattform getestet haben, berichten von erheblichen
Zeiteinsparungen und präziseren Klimadaten. Scanfast, einer der ersten Nutzer,
hat komplexe Beschaffungsdaten in umsetzbare Erkenntnisse umgewandelt: "Simple
hat uns eine Präzision ermöglicht, die zuvor unmöglich war", so Henrik Kleveros,
CDO von Scanfast. "Es automatisiert Vorgänge, die früher Wochen gedauert haben,
gewährleistet Genauigkeit und verschafft uns sofortigen Einblick in unsere
Nachhaltigkeitsdaten."
Sofort einsatzbereit
Simple ist ab sofort für Unternehmen jeder Größe sowie für öffentliche
Einrichtungen verfügbar. Integrationen mit gängigen ERP-Systemen sind bereits
gegeben, sodass Unternehmen die Plattform schnell implementieren und innerhalb
weniger Tage hochwertige Emissionsdaten erhalten können.
Über Simple AI
Simple ermittelt CO2e-Emissionen in Echtzeit, indem es Rechnungen, Angebote und
Lieferscheine mithilfe fortschrittlicher KI und verifizierter Daten zur
Lebenszyklusanalyse analysiert. Das Ergebnis: vollautomatisierte, hochpräzise
Scope-3-Erkenntnisse, die nachhaltige Entscheidungen, Lieferantenvergleiche und
glaubwürdige Berichterstattung in Echtzeit ermöglichen.
Pressefotos und weitere Informationen : https://itssimple.com/press
