    UBS stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Olivier Calvet am Donnerstag nach Auswertung des aktuellen Live-Event-Monitors mit Ausgaben, Preisen und Volumina./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:28 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 80,00EUR auf Tradegate (06. November 2025, 12:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Olivier Calvet
    Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 115
    Kursziel alt: 115
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



