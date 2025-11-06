    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft Mercedes-Benz Group auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Neutral" belassen. Der Tenor einer Roadshow mit dem Finanzchef der Stuttgarter in Paris sei positiv gewesen, schrieb Patrick Hummel am Mittwochnachmittag./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:47 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 58,50EUR auf Tradegate (06. November 2025, 12:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Patrick Hummel
    Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 61
    Kursziel alt: 61
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 61,00, was eine Steigerung von +4,56% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft Mercedes-Benz Group auf 'Neutral' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Neutral" belassen. Der Tenor einer Roadshow mit dem Finanzchef der Stuttgarter in Paris sei positiv gewesen, schrieb Patrick Hummel am …